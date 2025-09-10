Экзамены, переговоры, дедлайны: как быстро вернуть ясность мышления без допинга
Можно ли вернуть ясность ума всего за несколько секунд? Гастроэнтеролог Сергей Вялов утверждает: это реально, и главный инструмент — обыкновенный сахар.
Как работает метод
По словам врача, достаточно взять один стик сахара, высыпать его содержимое в рот и подержать под языком. Не нужно ни жевать, ни сразу глотать. В таком виде сахар быстро попадает в кровь, обеспечивая мозг энергией для работы и помогая сосредоточиться в нужный момент.
Важное уточнение
Вялов признаёт: сегодня сахар часто называют "белым ядом". Однако он подчеркивает, что опасность таится только в чрезмерном употреблении. Один небольшой стик не способен навредить организму, если речь идёт о разовом применении.
Когда применять этот приём
Врач советует использовать способ лишь в экстренных ситуациях:
-
перед важной встречей,
-
перед экзаменом,
-
или в моменты, когда нужно срочно включиться в работу.
Для повседневного "подъёма сил" метод не подходит — это скорее лайфхак для особых случаев.
