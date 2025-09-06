Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сахар
Сахар
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under Public domain
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:13

Сахар уходит — стресс приходит: как организм мстит за резкие перемены

Диетолог Елена Соломатина: резкий отказ от сахара вызывает стресс и упадок сил

Резкий отказ от сахара — испытание не только для силы воли, но и для всего организма. Многие люди уверены, что достаточно просто перестать есть сладкое, и жизнь сразу станет здоровее. Но на деле процесс сопровождается целой цепочкой изменений, которые затрагивают и физическое состояние, и психику.

Почему сладкое кажется необходимым

Сахар — это быстрый источник энергии, который мгновенно повышает уровень глюкозы в крови. В ответ организм вырабатывает гормоны удовольствия, создавая иллюзию бодрости и хорошего настроения. Со временем клетки привыкают к такому способу "подзарядки", и сладкое начинает играть роль своеобразного энергетического костыля. Без него мозг сигнализирует о нехватке ресурсов, вызывая чувство слабости и раздражения.

"Когда человек резко перестает употреблять сладкое, клетки организма недополучают привычный источник энергии, и мозг сигнализирует о дефиците глюкозы", — пояснила Елена Соломатина, врач-диетолог, кандидат медицинских наук в беседе с Pravda.Ru .

Что происходит в первые недели

Отказ от сахара можно сравнить с ломкой: падает настроение, снижается работоспособность, появляются тяга к еде и проблемы со сном. Организм переживает стресс, так как привычный источник энергии исчезает, а перестройка обмена веществ требует времени. По словам специалистов, именно первые недели становятся самыми трудными — в этот период человек испытывает больше всего срывов.

Почему ломка похожа на зависимость

С точки зрения биохимии, сахар действительно влияет на зоны мозга, отвечающие за удовольствие, почти так же, как некоторые наркотики. Именно поэтому людям так сложно отказаться от привычки "заедать" усталость или стресс шоколадкой. В момент резкого отказа организм протестует, и появляются симптомы, схожие с зависимостью: тревожность, раздражительность, апатия.

Долгосрочные изменения в организме

Если выдержать этот этап, начинается постепенная перестройка обменных процессов. Тело учится получать энергию из полноценной пищи — белков, жиров и медленных углеводов. Улучшается работа митохондрий, замедляется процесс окислительного повреждения клеток, что положительно отражается на общем тонусе и способности организма восстанавливаться.

"Отказ от сладкого сопровождается перестройкой обменных процессов и постепенным обучением организма вырабатывать энергию из нормальной пищи", — отметила Елена Соломатина.

Кроме того, снижение потребления быстрых углеводов уменьшает риск накопления жировой ткани, помогает нормализовать вес и уменьшает нагрузку на сосуды. Постепенно выравнивается гормональный фон, улучшается состояние кожи и снижается вероятность развития диабета.

Как смягчить неприятные симптомы

Чтобы переход прошёл максимально комфортно, специалисты рекомендуют действовать постепенно. Важно не просто убрать сахар, а заменить его полезными источниками энергии. В рацион стоит добавить продукты с высоким содержанием клетчатки, полноценные белки и полезные жиры. Они поддерживают стабильный уровень глюкозы и уменьшают тягу к сладкому.

"Для минимизации неприятных симптомов важно корректировать рацион постепенно и принимать микроэлементы, такие как хром и магний", — добавила Соломатина.

Хром помогает снизить потребность в сладком, а магний поддерживает работу нервной системы и уменьшает стрессовую нагрузку. Такой подход позволяет телу адаптироваться без резких скачков настроения и упадка сил.

Отказ от сахара — это процесс, требующий терпения и времени. Первые недели могут быть тяжёлыми, но постепенно энергетический баланс восстанавливается. В долгосрочной перспективе организм начинает функционировать более эффективно: улучшается работа мозга, укрепляются сосуды, нормализуется обмен веществ. Главное — подходить к изменениям разумно и при необходимости делать это под контролем специалиста.

