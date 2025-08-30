Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:51

Сладкий плен: как одна привычка рушит ваше здоровье – узнайте, сколько сахара вам можно

Сладкая зависимость: как снизить потребление сахара и улучшить самочувствие – 3 шага

Сладости давно стали частью повседневного рациона, но именно они чаще всего приводят к превышению допустимой нормы сахара. Врачи напоминают: чрезмерное потребление сладкого негативно сказывается на здоровье, особенно если оно становится систематическим.

Сколько сахара можно в день

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина напоминает, что женщинам ежедневно рекомендуется не более 25 граммов сахара, а мужчинам — до 36 граммов. В пересчёте это всего шесть и девять чайных ложек соответственно.

"Согласно рекомендациям ВОЗ, ежедневное потребление свободных сахаров, включая добавленные сахара и те, которые содержатся в мёде, сиропах и соках, не должно превышать 10% от общего количества калорий", — уточнила эксперт Наталия Тананакина.

Сколько сахара скрывается в продуктах

Даже небольшие порции сладостей способны быстро превысить дневной лимит:
• шоколадный батончик весом 50 г содержит 25-30 г сахара;
• порция мороженого в 100 г — около 20 г;
• банка газировки объёмом 330 мл — от 30 до 40 г.

Это значит, что один батончик или банка сладкой газировки могут полностью покрыть, а то и превысить допустимую норму сахара за день.

Влияние на здоровье

Сахар — отличная питательная среда для бактерий, поэтому его избыток в рационе напрямую отражается на состоянии зубов. Но вред не ограничивается только кариесом. Систематическое превышение нормы повышает риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам врача, оптимально ограничиться всего 3-4 чайными ложками сахара в день, чтобы снизить нагрузку на организм и сохранить здоровье.

Контроль количества сладкого — важный шаг в сторону здорового образа жизни. Чтение этикеток и внимательное отношение к рациону помогут избежать скрытых источников сахара и сохранить баланс.

