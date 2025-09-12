Маленький кусочек шоколада становится безопасным, если в тарелке есть эти продукты

Единой универсальной нормы для ежедневного потребления сахара не существует — всё зависит от состояния здоровья, образа жизни и уровня физической активности. Об этом в беседе с Pravda. Ru рассказал главный специалист по эндокринологии ГК "МЕДСИ", кандидат медицинских наук Илья Барсуков. Его комментарии помогают взглянуть на сладости без крайностей: не как на абсолютное зло, но и не как на безвредное удовольствие.

Простые и сложные углеводы

Эндокринолог подчёркивает, что углеводы делятся на две большие группы. Простые — это сахар, фруктоза и другие соединения, которые быстро усваиваются, вызывая резкий скачок глюкозы в крови. Такой "рывок" даёт энергию, но ненадолго, и вместе с этим перегружает обмен веществ.

Сложные углеводы, напротив, действуют мягко. Они содержатся в овощах, цельнозерновых продуктах, бобовых, а также в клетчатке. Организм усваивает их медленнее, что позволяет поддерживать стабильный уровень сахара и не перегружать поджелудочную железу.

"Углеводы бывают простые и сложные. Простые (например, сахар и фруктоза) быстро усваиваются, вызывая резкие скачки глюкозы и калорийную нагрузку. Сложные углеводы, содержащиеся в овощах, цельнозерновых продуктах и клетчатке, усваиваются медленно, что положительно сказывается на обмене веществ", — пояснил эндокринолог.

Сколько углеводов нужно в день

По словам специалиста, взрослому человеку с умеренной физической активностью требуется в среднем 150-200 граммов углеводов в сутки. Но важно, чтобы большая их часть поступала из продуктов, богатых сложными соединениями. Рафинированный сахар, сладкие газированные напитки и кондитерские изделия в этот баланс не вписываются.

Когда сахар становится опасным

Вред от сахара напрямую зависит от здоровья человека. Если нет лишнего веса, проблем с обменом веществ или диабета, небольшое количество сладкого не нанесёт серьёзного ущерба. Но стоит помнить: привычка регулярно "баловать" себя десертами может привести к зависимости и постепенному увеличению нормы, что уже опасно.

"Если человек здоров, без ожирения и нарушений обмена веществ, то сахар неопасен, но злоупотреблять им не стоит. В случае диабета или лишнего веса все сладости необходимо ограничивать", — отметил Барсуков.

Баланс важнее запретов

Эксперт подчёркивает: запрещать сладкое полностью нет необходимости. Куда важнее — научиться сочетать продукты так, чтобы углеводы усваивались медленнее.

"Правильный приём пищи должен включать сложные углеводы, белки и полезные жиры. Такая комбинация замедляет усвоение сахара и даёт организму стабильную энергию", — добавил эксперт.

Если хочется кусочек шоколада или фруктовый десерт — это вполне допустимо. Главное, чтобы в рационе всегда было место для овощей, цельных злаков и источников полезных жиров. Тогда сладкое перестанет быть "опасной слабостью" и станет лишь небольшой частью сбалансированного питания.

Как снизить вред от сладкого

Чтобы десерты приносили радость без лишних последствий, врачи рекомендуют придерживаться нескольких простых правил:

Ешьте сладкое в первой половине дня, когда обмен веществ работает активнее. Не сочетайте десерты с жирной пищей — это утяжеляет нагрузку на организм. Отдавайте предпочтение натуральным продуктам: мёду, фруктам, сухофруктам. Не используйте сладости для утоления жажды или перекуса — это быстро формирует зависимость. Старайтесь не есть сладкое на голодный желудок, чтобы избежать резкого скачка сахара в крови.

Сахар сам по себе не враг. Опасность начинается там, где теряется чувство меры. И если научиться держать баланс, то сладости смогут оставаться в рационе без риска для здоровья.