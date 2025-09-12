Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
кекс
кекс
© flickr.com by Korona Lacasse is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:54

Маленький кусочек шоколада становится безопасным, если в тарелке есть эти продукты

Барсуков отметил, что сахар безопасен для здоровых людей при умеренном потреблении

Единой универсальной нормы для ежедневного потребления сахара не существует — всё зависит от состояния здоровья, образа жизни и уровня физической активности. Об этом в беседе с Pravda. Ru рассказал главный специалист по эндокринологии ГК "МЕДСИ", кандидат медицинских наук Илья Барсуков. Его комментарии помогают взглянуть на сладости без крайностей: не как на абсолютное зло, но и не как на безвредное удовольствие.

Простые и сложные углеводы

Эндокринолог подчёркивает, что углеводы делятся на две большие группы. Простые — это сахар, фруктоза и другие соединения, которые быстро усваиваются, вызывая резкий скачок глюкозы в крови. Такой "рывок" даёт энергию, но ненадолго, и вместе с этим перегружает обмен веществ.

Сложные углеводы, напротив, действуют мягко. Они содержатся в овощах, цельнозерновых продуктах, бобовых, а также в клетчатке. Организм усваивает их медленнее, что позволяет поддерживать стабильный уровень сахара и не перегружать поджелудочную железу.

"Углеводы бывают простые и сложные. Простые (например, сахар и фруктоза) быстро усваиваются, вызывая резкие скачки глюкозы и калорийную нагрузку. Сложные углеводы, содержащиеся в овощах, цельнозерновых продуктах и клетчатке, усваиваются медленно, что положительно сказывается на обмене веществ", — пояснил эндокринолог.

Сколько углеводов нужно в день

По словам специалиста, взрослому человеку с умеренной физической активностью требуется в среднем 150-200 граммов углеводов в сутки. Но важно, чтобы большая их часть поступала из продуктов, богатых сложными соединениями. Рафинированный сахар, сладкие газированные напитки и кондитерские изделия в этот баланс не вписываются.

Когда сахар становится опасным

Вред от сахара напрямую зависит от здоровья человека. Если нет лишнего веса, проблем с обменом веществ или диабета, небольшое количество сладкого не нанесёт серьёзного ущерба. Но стоит помнить: привычка регулярно "баловать" себя десертами может привести к зависимости и постепенному увеличению нормы, что уже опасно.

"Если человек здоров, без ожирения и нарушений обмена веществ, то сахар неопасен, но злоупотреблять им не стоит. В случае диабета или лишнего веса все сладости необходимо ограничивать", — отметил Барсуков.

Баланс важнее запретов

Эксперт подчёркивает: запрещать сладкое полностью нет необходимости. Куда важнее — научиться сочетать продукты так, чтобы углеводы усваивались медленнее.

"Правильный приём пищи должен включать сложные углеводы, белки и полезные жиры. Такая комбинация замедляет усвоение сахара и даёт организму стабильную энергию", — добавил эксперт.

Если хочется кусочек шоколада или фруктовый десерт — это вполне допустимо. Главное, чтобы в рационе всегда было место для овощей, цельных злаков и источников полезных жиров. Тогда сладкое перестанет быть "опасной слабостью" и станет лишь небольшой частью сбалансированного питания.

Как снизить вред от сладкого

Чтобы десерты приносили радость без лишних последствий, врачи рекомендуют придерживаться нескольких простых правил:

  1. Ешьте сладкое в первой половине дня, когда обмен веществ работает активнее.
  2. Не сочетайте десерты с жирной пищей — это утяжеляет нагрузку на организм.
  3. Отдавайте предпочтение натуральным продуктам: мёду, фруктам, сухофруктам.
  4. Не используйте сладости для утоления жажды или перекуса — это быстро формирует зависимость.
  5. Старайтесь не есть сладкое на голодный желудок, чтобы избежать резкого скачка сахара в крови.

Сахар сам по себе не враг. Опасность начинается там, где теряется чувство меры. И если научиться держать баланс, то сладости смогут оставаться в рационе без риска для здоровья.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Поддельная фета на рынке: как отличить опасный аналог из кокосового масла сегодня в 13:33

Сыр-обманщик: почему фета может стать врагом вашего здоровья — диетологи раскрывают скрытые угрозы

Сыр фета — символ греческой кухни, но его употребление скрывает риски: высокий натрий вызывает гипертонию, фосфор вымывает кальций, а тирамин провоцирует мигрени. Как избежать подделок и есть безопасно.

Читать полностью » Учёные выявили рост содержания микропластика в мозге человека за последние восемь лет сегодня в 13:15

Частицы пластика обнаружены в жизненно важных органах

Учёные находят микропластик в организме и даже в мозге, но доказательств его вреда пока нет. Разбираемся, почему тема вызывает тревогу.

Читать полностью » Дерматовенеролог Наталья Михайлова: осенью акне обостряется из-за перепадов температур сегодня в 12:12

Осень усиливает воспаления: акне обостряется даже у тех, кто забыл о проблеме

Осенью кожа чаще воспаляется и реагирует на холод и отопление. Врач рассказала, какие средства помогут справиться с акне и раздражением.

Читать полностью » Офтальмологи Пензы: 40-90% детей испытывают усталость глаз из-за гаджетов сегодня в 12:11

Забудьте о наказаниях: простой трюк с воздухом сохранит зрение ребенка

Офтальмологи предупреждают: гаджеты стали главной угрозой для зрения детей. Роман Рыбчич из Пензы объясняет, как 30 минут экранного времени вызывают усталость глаз, а 2 часа прогулок снижают риск близорукости вдвое. Важные советы для родителей.

Читать полностью » Витамин С и костный бульон: эксперты назвали ключевые продукты для синтеза коллагена сегодня в 11:11

Секрет вечной молодости спрятан на кухне: какие продукты заставляют организм вырабатывать коллаген

Коллаген — белок, отвечающий за молодость кожи и здоровье суставов. Узнайте, как цитрусовые, костные бульоны и зелень стимулируют его выработку. Эффективные методы без синтетических добавок.

Читать полностью » Терапевт Зумруд Омарова предупредила об опасности самостоятельного приёма аспирина сегодня в 11:09

Лекарство от боли способно усугубить болезни желудка и кишечника

Аспирин помогает при боли и может предотвращать инсульт, но его бесконтрольный приём опасен. Врач объяснила, почему нужен строгий контроль.

Читать полностью » Толмасова предупредила: переработанное мясо опаснее алкоголя — конкретные альтернативы сегодня в 10:38

Колбаса против долголетия: что укорачивает жизнь по мнению эндокринолога — шокирующие цифры

Врач-эндокринолог Анжела Толмасова раскрыла, как колбасы, фастфуд и алкоголь разрушают здоровье. Ответ — в 5 принципах питания и советах по физической активности. Шокирующие факты о сахаре!

Читать полностью » Грипп вызывает самоуничтожение клеток легких — новые методы терапии от австралийских ученых сегодня в 10:11

650 000 жизней в год спасут блокировкой этого белка — что раскрыли эксперименты с мышами

Учёные выяснили: белок Gasdermin E провоцирует гибель клеток лёгких при гриппе, приводя к смертельным осложнениям. Блокировка этого белка в опытах на мышах снизила воспаление и повысила выживаемость. Прорыв открывает путь к новым методам лечения.

Читать полностью »

Новости
Еда

Турецкий метод приготовления маринованного перца за три дня сохраняет витамины
Туризм

Time Out Europe включил Тирану в список самых дешёвых столиц Европы для ресторанов и развлечений
Дом

Дизайнер Игорь Краснов рассказал, какую краску выбрать для ремонта дома
Технологии

Российские учёные РАН разработали алгоритм для улучшения качества беспроводной связи
Красота и здоровье

Специалисты: специи в сочетании с зелёным чаем помогают снизить тревожность и улучшить сон
УрФО

В Свердловской области возбудили дело после жарки зефира на мемориале в Каменске-Уральском
Садоводство

Садоводы назвали оптимальные условия хранения семян помидоров
Авто и мото

В России раскрыли список автомобилей, разрешённых для такси с 2026 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet