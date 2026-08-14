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Ксения Евдокимова Опубликована 14.08.2026 в 15:29

Для хорошей памяти одного сахара мало: этот фрукт помогает извлекать пользу из обычной еды

Основным источником энергии для человеческого мозга является сахар, однако избыточное потребление сладостей может привести к снижению интеллектуальной активности из-за формирования зависимости и ложного чувства сытости, пояснил профессор, заведующий лабораторией развития нервной системы ФГБНУ РНЦХ им. академика Б.В. Петровского Сергей Савельев. В комментарии для NewsInfo.Ru палеоневролог критически оценил современные исследования интеллектуальных способностей и рассказал о влиянии рациона на работу нейронов.

Ранее в издании Frontiers in Nutrition было опубликовано исследование китайских ученых, которые связали употребление сладких напитков с выраженными признаками когнитивного снижения у пожилых людей. Специалисты из КНР пришли к выводу, что сахар негативно влияет на ментальные функции в старческом возрасте.

Савельев отметил, что само понятие когнитивного здоровья является условным, так как точных медицинских критериев для его измерения не существует. По словам эксперта, мозг потребляет колоссальное количество энергии, которую получает из глюкозы, поэтому тяга к сладкому заложена эволюционно. Однако при избытке простых углеводов орган перестает эффективно работать, переходя в режим получения удовольствия. При этом современные искусственные подсластители также могут вводить метаболизм в заблуждение, провоцируя инсулиновые выбросы.

"Мозг работает на сахаре — все неврологические процессы зависят от глюкозы. Именно поэтому вкусовые рецепторы к сладкому расположены на кончике языка, и нам так хочется сладенького. А если человек начинает активно использовать мозг, тяга к сладкому резко возрастает", — рассказал он.

Профессор подчеркнул, что для поддержания остроты ума необходимо максимально разнообразное питание, включающее белки и редкие микроэлементы. Для улучшения усвоения пищи ученый рекомендовал обратить внимание на папайю, содержащую фермент папаин, который помогал еще нашим далеким предкам расщеплять сложные соединения. При этом для сохранения функций мозга важна не только диета, но и регулярная интеллектуальная нагрузка. Врачи также напоминают, что даже жирный бургер может спровоцировать воспалительные процессы в тканях мозга, если такое питание становится системным.

"Хорошее кровоснабжение мозга в сочетании с регулярной умственной активностью способствует укреплению памяти. Это индивидуальная характеристика, определяемая образом жизни и интенсивностью использования мыслительных способностей", — отметил эксперт.

Савельев добавил, что организм самостоятельно регулирует забор необходимых веществ из ЖКТ, поэтому важно обеспечивать его качественным "сырьем", включая морепродукты и фрукты. Отдельное внимание стоит уделять и питьевому режиму, так как газировка негативно сказывается не только на физическом состоянии, но и на эмоциональном фоне.

Для стабильной работы нервной системы медики советуют изучить продукты для памяти, помогающие отдалить возрастные изменения. Также важно понимать, что привычка употреблять кофе в позднее время суток может нарушать когнитивный контроль и способность принимать взвешенные решения.

Проверено экспертом: Врач-диетолог Екатерина Мельникова, Врач-терапевт (Врач общей практики) Марина Егорова

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Автор Ксения Евдокимова
журналист, корреспондент новостной службы NewsInfo.Ru

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