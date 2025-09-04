Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована вчера в 22:28

Виноват не сахар: кто на самом деле портит зубную эмаль

Ортодонт Барагунова: сахар не разрушает зубы напрямую

Считается, что сладкая пища разрушает зубы, но это не так. Этот миф развеяла ортодонт Марьяна Барагунова в беседе с "Газетой.Ru".

В чём реальная опасность

По словам врача, сахар сам по себе не повреждает эмаль. Опасность возникает, если сладкие остатки остаются на зубах и между ними.

"В этой среде начинают активно размножаться бактерии, которые выделяют кислоты. Именно они становятся причиной кариеса", — пояснила специалист.

Самые вредные продукты

Особенно опасны сладости с липкой текстурой:

  • карамель,

  • ириски,

  • мармелад,

  • зефир,

  • шоколадные батончики.

Не менее вредны и газированные напитки, так как они дополнительно разрушают эмаль за счёт кислот.

Как защитить зубы

Барагунова подчеркнула, что сладости не нанесут серьёзного вреда при правильной гигиене:

  • чистка зубов дважды в день по 2 минуты;

  • использование зубной нити;

  • применение ирригатора.

Итог

  • Сахар не разрушает зубы напрямую.

  • Опасность кроется в кислотах, которые выделяют бактерии при его переработке.

  • Правильная и регулярная гигиена позволяет есть сладости без серьёзных последствий для эмали.

