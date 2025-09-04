Виноват не сахар: кто на самом деле портит зубную эмаль

Считается, что сладкая пища разрушает зубы, но это не так. Этот миф развеяла ортодонт Марьяна Барагунова в беседе с "Газетой.Ru".

В чём реальная опасность

По словам врача, сахар сам по себе не повреждает эмаль. Опасность возникает, если сладкие остатки остаются на зубах и между ними.

"В этой среде начинают активно размножаться бактерии, которые выделяют кислоты. Именно они становятся причиной кариеса", — пояснила специалист.

Самые вредные продукты

Особенно опасны сладости с липкой текстурой:

карамель,

ириски,

мармелад,

зефир,

шоколадные батончики.

Не менее вредны и газированные напитки, так как они дополнительно разрушают эмаль за счёт кислот.

Как защитить зубы

Барагунова подчеркнула, что сладости не нанесут серьёзного вреда при правильной гигиене:

чистка зубов дважды в день по 2 минуты ;

использование зубной нити;

применение ирригатора.

Итог