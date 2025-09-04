Виноват не сахар: кто на самом деле портит зубную эмаль
Считается, что сладкая пища разрушает зубы, но это не так. Этот миф развеяла ортодонт Марьяна Барагунова в беседе с "Газетой.Ru".
В чём реальная опасность
По словам врача, сахар сам по себе не повреждает эмаль. Опасность возникает, если сладкие остатки остаются на зубах и между ними.
"В этой среде начинают активно размножаться бактерии, которые выделяют кислоты. Именно они становятся причиной кариеса", — пояснила специалист.
Самые вредные продукты
Особенно опасны сладости с липкой текстурой:
-
карамель,
-
ириски,
-
мармелад,
-
зефир,
-
шоколадные батончики.
Не менее вредны и газированные напитки, так как они дополнительно разрушают эмаль за счёт кислот.
Как защитить зубы
Барагунова подчеркнула, что сладости не нанесут серьёзного вреда при правильной гигиене:
-
чистка зубов дважды в день по 2 минуты;
-
использование зубной нити;
-
применение ирригатора.
Итог
-
Сахар не разрушает зубы напрямую.
-
Опасность кроется в кислотах, которые выделяют бактерии при его переработке.
-
Правильная и регулярная гигиена позволяет есть сладости без серьёзных последствий для эмали.
