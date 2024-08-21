Пять человек погибли при крушении суперъяхты у берегов Сицилии

Трагедия у берегов Сицилии: при крушении суперъяхты Bayesian длиной 56 метров под британским флагом погибли пять человек, в том числе предприниматель Майкл Линч и его 18-летняя дочь Ханна. Ещё два пассажира числятся пропавшими без вести.

Крушение произошло утром 19 августа во время шторма с ветрами более 110 км/ч. Яхта находилась на якорной стоянке у порта Портичелло. Береговой охране удалось спасти 15 человек, включая годовалого ребёнка, но судно затонуло на глубине 49 метров так быстро, что не успело подать сигнал бедствия. Сигнальная ракета была запущена уже с борта спасательного плота.

Среди погибших — шеф-повар яхты Рекальдо Томас. Его тело было найдено сразу после крушения. Позже водолазы обнаружили тела Майкла Линча и его дочери в одной из кают между матрасами. Пропавшими без вести считаются председатель совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его жена Джуди, а также юрист Крис Морвилло и его жена Неда.

Затонувшее судно, имевшее репутацию одного из самых роскошных в мире, поразило экспертов своей скоростью погружения, хотя обычно этот процесс занимает гораздо больше времени даже при перевороте. Это лишь добавляет загадок к обстоятельствам трагедии, которая по-прежнему остаётся предметом расследования.

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