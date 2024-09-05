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Путин: Россия будет развивать судостроение для укрепления морского флота
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Путин объявил о расширении российской судостроительной отрасли

Путин: Россия будет развивать судостроение для укрепления морского флота

Россия планирует расширить судостроительную отрасль и в европейской части.

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил о намерении развивать судостроительную отрасль не только на Дальнем Востоке, но и в европейской части страны. Он подчеркнул, что в ближайшем будущем планируется построить новую верфь в европейской части России, что позволит усилить потенциал судостроения и пополнить российский коммерческий флот новыми судами.

В ходе своего выступления Путин отметил, что вчера была проведена осмотр участка для новой верфи на берегу Уссурийского залива во Владивостоке. Он выразил уверенность в том, что строительство верфи будет реализовано в ближайшее время.

Это демонстрирует намерение российского лидера усилить судостроительную отрасль и обеспечить страну современными судами. Расширение возможностей судостроения в европейской части России может привести к увеличению рабочих мест, развитию инфраструктуры и укреплению экономического потенциала региона.

Развитие судостроения в России является важным направлением для укрепления морского флота и развития экономики.

Строительство новой верфи в европейской части России может стать импульсом для развития судостроения в этом регионе.

Расширение судостроительной отрасли в России приведет к увеличению производства новых судов и укреплению позиций страны на мировом рынке

Фото: Wikimedia Commons/http://kremlin.ru/press/photo http://putin.kremlin.ru/photos/all/2012/5/fullscreen/324, Пресс-служба Президента России, ( Creative Commons Attribution 4.0)

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