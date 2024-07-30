В районе Фолклендских островов завершились поисково-спасательные работы после крушения рыболовецкого судна с российскими гражданами на борту. Об этом проинформировал Стиг Эрвик, руководитель компании-судовладельца Ervik Havfiske.

Согласно заявлению главы компании, дальнейшие поиски пропавших членов экипажа не принесли результатов, и возобновление операции маловероятно. В ходе инцидента погибли двое россиян, четверых удалось спасти, а двое считаются пропавшими без вести. Однако представитель МИД РФ предоставила иные данные, сообщив о трех погибших и одном пропавшем без вести российском гражданине.

Трагедия произошла 22 июля, когда судно Argos Georgia с 27 членами экипажа затонуло вблизи Фолклендских островов. Несмотря на наличие трех спасательных плотов, морякам удалось воспользоваться только двумя. В поисковой операции были задействованы несколько кораблей и вертолет.

В результате спасательных мероприятий удалось спасти 14 членов экипажа, однако девять человек были обнаружены погибшими. По информации Reuters, число жертв возросло до 13 после приостановки поисков из-за ухудшения погодных условий. Экипаж судна был интернациональным и включал граждан России, Испании, Индонезии, Перу и Уругвая в возрасте от 30 до 58 лет.

Власти Фолклендских островов сообщили о том, что родственники погибших были проинформированы о случившемся. В спасательной операции приняли участие различные организации, включая правительства Фолклендских островов и Южной Георгии, британские вооруженные силы, Агентство морской охраны Великобритании, а также другие рыболовецкие суда, находившиеся в этом районе.

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