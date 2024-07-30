В районе Фолклендских островов завершились поисково-спасательные работы после крушения рыболовецкого судна с российскими гражданами на борту. Об этом проинформировал Стиг Эрвик, руководитель компании-судовладельца Ervik Havfiske.
Согласно заявлению главы компании, дальнейшие поиски пропавших членов экипажа не принесли результатов, и возобновление операции маловероятно. В ходе инцидента погибли двое россиян, четверых удалось спасти, а двое считаются пропавшими без вести. Однако представитель МИД РФ предоставила иные данные, сообщив о трех погибших и одном пропавшем без вести российском гражданине.
Трагедия произошла 22 июля, когда судно Argos Georgia с 27 членами экипажа затонуло вблизи Фолклендских островов. Несмотря на наличие трех спасательных плотов, морякам удалось воспользоваться только двумя. В поисковой операции были задействованы несколько кораблей и вертолет.
В результате спасательных мероприятий удалось спасти 14 членов экипажа, однако девять человек были обнаружены погибшими. По информации Reuters, число жертв возросло до 13 после приостановки поисков из-за ухудшения погодных условий. Экипаж судна был интернациональным и включал граждан России, Испании, Индонезии, Перу и Уругвая в возрасте от 30 до 58 лет.
Власти Фолклендских островов сообщили о том, что родственники погибших были проинформированы о случившемся. В спасательной операции приняли участие различные организации, включая правительства Фолклендских островов и Южной Георгии, британские вооруженные силы, Агентство морской охраны Великобритании, а также другие рыболовецкие суда, находившиеся в этом районе.
Фото: From Wikimedia Commons/ Bmpower (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license)
Александр Лукашенко помиловал гражданина Германии Рико Кригера
В Белоруссии произошло неординарное событие: президент страны Александр Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Кригера, ранее приговоренного к высшей мере наказания. Информация об этом поступила из источника, близкого к пресс-службе главы государства.
Песков воздержался от комментариев о возможном обмене заключенными с США
Администрация президента воздерживается от комментариев относительно вероятной подготовки к обмену лицами, находящимися под стражей, как сообщил официальный представитель главы государства.
Врач Андросова: в длительных поездках за рулем может возникнуть перенапряжение глаз
Офтальмолог Светлана Андросова предупредила, что длительное вождение может вызвать перенапряжение глаз и снижение зрения из-за непрерывного сосредоточения взгляда на дороге, особенно в условиях плохого освещения и слепящих бликов.
Стоматолог Каминский-Дворжецкий посоветовал носить капы для борьбы с бруксизмом
Главный стоматолог-ортодонт сети научных стоматологий "Дантистофф" Никита Каминский-Дворжецкий поделился методами лечения бруксизма, невольного скрежетания зубов.