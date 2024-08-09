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В России создадут туристическое судно для Байкала
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Российская верфь приступила к созданию туристического судна комфорт класса для озера Байкал

В России создадут туристическое судно для Байкала

В структуру Sitronics Group интегрированная российская судоверфь Emperium начинает строительство электрического туристического судна для круизов по Байкалу.

Головное судно серии "Байкал" с тремя палубами будет соответствовать пятизвездочным отелям по комфорту и сервису.

На борту будут каюты бизнес-класса и эконом-класса, способные вместить 68 туристов, ресторан с панорамным видом, бар, спа-зона, удобные смотровые площадки и солнечная палуба. Судно также может использоваться как плавучая гостиница в межсезонье.

Подробности о силовой установке не разглашаются, но известно, что батареи будут заряжаться альтернативными источниками энергии, а максимальная автономность судна составит 7 суток или 100 км.

Строительство судна начнется в этом году на "Пермской судоверфи", где также будет разрабатываться конструкторская документация и закупаться необходимое оборудование. Сдача заказчику запланирована на сентябрь 2025 года. Глава "Пермской судоверфи" Николай Маклухин отмечает, что проект является инновационным и перспективным для отечественного судостроения.

Фото: commons. wikimedia.org/Sergei Bunin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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