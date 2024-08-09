"Как сами думаете?" В Судже Курской области рассказали об эвакуации на фоне обстрелов ВСУ

В городе Суджа Курской области ведётся эвакуация гражданского населения, мобильная связь в городе неустойчивая. Об этом мэр Виталий Слащев рассказал корреспондентам RT.
"Эвакуация ведётся, потихоньку ведётся. Идут ли обстрелы? Ну как вы сами думаете?" — задал он риторический вопрос.
По словам главы города, у властей сейчас много работы: поступают звонки от людей, нуждающихся в помощи. При этом мобильная связь работает с перебоями, отметил Слащев.
Накануне мэр назвал обстановку в Судже напряжённой. Ранее первый зампред правительства РФ Денис Мантуров сообщил о том, что Минфину РФ поручено направить первый транш средств в размере 1,8 млрд рублей для эвакуации местных жителей. Всего властям поступило 2,5 тысячи заявок на переселение на общую сумму 11 млрд рублей.
Напомним, что утром 6 августа штурмовая группа ВСУ из 300 человек попытались пересечь границу с Курской областью, используя танки и бронетехнику. Силы ВС РФ и ФСБ совместно отразили агрессию противник и нанесли ему огневое поражение на территории Сумской области.
Фото: commons. wikimedia.org/Aleksandra057 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).
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