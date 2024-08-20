Федотов предложил отстранить на два года Андреева за высказывания в сторону судий

Игорь Федотов, бывший футбольный арбитр, предложил применить к Дмитрию Андрееву, спортивному директору ФК «Оренбург», самые строгие меры наказания.
Согласно правилам, за такое поведение спортивного директора могут отстранить от участия в матчах на срок от шести месяцев до двух лет.
Федотов также порекомендовал проверить адекватность Андреева из-за его странного поведения до назначения на должность директора. Он отметил, что в случае отстранения Андрееву будет запрещено посещать внутренние помещения стадиона, хотя ему и позволят продолжать поиск игроков для клуба.
Ранее Дмитрий Андреев выразил недовольство работой судей в матче с «Ростовом». Он утверждал, что их решения сильно повлияли на результат игры. Резкие высказывания Андреева по отношению к судьям привлекли внимание комитета по этике, который рассматривает возможность применения санкций.
Окончательное решение комитета по этике пока неизвестно. Если обвинения подтвердятся, Андреева могут отстранить от футбольной деятельности на длительный срок, что станет серьёзным ударом для его карьеры в «Оренбурге».
Напомним, после матча между «Оренбургом» и «Ростовом», который завершился со счётом 2:3, Дмитрий Андреев резко критиковал судейство. Это привело к началу разбирательства со стороны комитета по этике.
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