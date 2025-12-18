Репарационный кредит или "план Б": замороженные активы России получили новый импульс

Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Flickr by EU2017EE Estonian Presidency is licensed under CC BY 2.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:27

Туск заявил о прорыве по использованию российских активов

Вопрос о судьбе замороженных российских активов вновь стал одной из самых острых тем европейской повестки на фоне саммита ЕС в Брюсселе. Обсуждение, которое ранее заходило в тупик, неожиданно получило новый импульс. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявления европейских политиков и материалы международных агентств.

Заявление о "прорыве" на саммите ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая перед журналистами в Брюсселе, заявил о существенном продвижении в обсуждении использования российских активов. По его словам, лидеры стран Евросоюза сошлись во мнении, что сам принцип такого шага можно считать справедливым, хотя детали по-прежнему вызывают споры.

"Мы определенно совершили прорыв. Все согласны с тем, что вести переговоры стоит и что было бы справедливо использовать российские активы, но некоторые страны будут бороться до конца, чтобы получить максимальные гарантии", — сказал премьер-министр Польши Дональд Туск. Он уточнил, что европейским лидерам ещё предстоит проработать "множество технических моментов", прежде чем можно будет говорить о практических решениях.

Разногласия внутри Евросоюза

Несмотря на заявления о прогрессе, единой позиции среди стран ЕС по-прежнему нет. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 18 декабря назвал тему использования замороженных российских активов "мертвым вопросом". Он подчеркнул, что соответствующее решение не будет принято, поскольку не наберёт необходимого большинства голосов.

Против конфискации активов публично выступает и премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер. Именно в Бельгии, на счетах депозитария Euroclear, сосредоточена основная часть замороженных средств — более €200 млрд. Для Брюсселя этот фактор остаётся ключевым источником юридических и финансовых рисков.

Два лагеря и альтернативные сценарии

Ранее Politico сообщало о расколе внутри Евросоюза на два лагеря. Германия, а также страны Восточной и Северной Европы поддерживают идею так называемого "репарационного кредита" для Украины за счёт российских активов. Против этой схемы выступают Венгрия, Италия, Бельгия, Словакия, Болгария и Рим.

В качестве альтернативы обсуждается план "Б". Он предполагает выпуск совместного кредита ЕС для финансирования Украины без прямой конфискации замороженных средств. Этот вариант рассматривается как компромиссный, позволяющий избежать немедленных правовых последствий.

Реакция России и судебные иски

Российская сторона настаивает, что любые действия с её зарубежными активами являются незаконными. Власти предупреждали о серьёзных последствиях для европейских финансовых институтов. Центральный банк России уже подал иск к депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы на сумму 18 трлн рублей, а также анонсировал аналогичные претензии к другим европейским банкам.

