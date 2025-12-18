Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Лариса Долина
Лариса Долина
© commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under CC BY 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 12:13

Верховный суд притормозил выселение семьи Долиной: решающим фактором стала внучка

Верховный суд учёл интересы внучки Долиной в споре о квартире

Судебный спор вокруг квартиры Ларисы Долиной дошёл до Верховного суда и снова сместил акцент с формальной стороны сделки на последствия для проживающих в жилье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения Верховного суда РФ. Ключевым обстоятельством стала несовершеннолетняя внучка певицы: она зарегистрирована в спорной квартире, и суд указал на необходимость учитывать её интересы.

Почему Верховный суд отложил вопрос о выселении

Верховный суд России не стал окончательно решать вопрос о прекращении права пользования и выселении семьи Долиной на текущем этапе. В документе подчёркивается, что при рассмотрении подобных требований необходимо соблюдать конституционно гарантированное право на жилище, в том числе в отношении несовершеннолетних участников процесса.

"В части же исковых требований Лурье П. А. к Долиной Л. А., Долиной А. А. и Долиной А. И. в лице законного представителя Долиной А. А. о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения, <…> с учетом обязательности соблюдения конституционно-гарантированного права участников судебного разбирательства, в том числе несовершеннолетнего лица, на жилище (статья 40 Конституции Российской Федерации)", — сказано в документе.

По этой причине Верховный суд пришёл к выводу, что дело в части прекращения права пользования и выселения следует направить на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию

Что будет дальше и какие сроки названы

Верховный суд указал, что право собственности на спорную жилплощадь переходит к Лурье. При этом порядок и сроки выселения семьи артистки должны быть определены уже Московским городским судом. Как отмечается, Мосгорсуд назначил заседание по этому вопросу на 25 декабря.

Показания помощника: странные просьбы и "секретность" сделки

Ранее, как сообщалось, помощник певицы был опрошен в качестве свидетеля и отметил, что в период с апреля по август 2024 года артистка была напряжённой, а её поведение — необычным. По словам свидетеля, тогда от неё поступали странные просьбы о передаче финансов людям, которых он не знал, и он эти просьбы выполнял.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Долина не перевела деньги за квартиру покупательнице 16.12.2025 в 16:39
Заявления были, переводов — нет: защита покупательницы раскрыла новый поворот в деле Долиной

Скандал вокруг Ларисы Долиной и Полины Лурье продолжается! Верховный суд России рассматривает дело о квартире, где певица обещала вернуть деньги, но деньги так и не пришли.

Читать полностью » Адвокат Долиной оспорил жалобу покупательницы квартиры 15.12.2025 в 15:09
Дело квартиры Долиной вышло на новый уровень: Верховный суд рассмотрит жалобу

Спор вокруг квартиры Ларисы Долиной дошёл до Верховного суда: защита певицы направила возражения на жалобу покупательницы и готовится к новому этапу разбирательства.

Читать полностью » Скончался композитор и актер Левон Оганезов на 85 году жизни 15.12.2025 в 1:57
Ушел человек, который умел смеяться и играть одновременно: не стало Левона Оганезова

На 85-м году жизни скончался Левон Оганезов — композитор, актер и телеведущий, сотрудничавший с ведущими артистами страны.

Читать полностью » Пугачевой хотят запретить зарабатывать на песнях в России 12.12.2025 в 15:41
Поёт, поливая грязью: Пугачева готовится зарабатывать на новых песнях в России

Виталий Бородин призвал запретить Алле Пугачевой зарабатывать на новых песнях в России. Обсуждения об ее возвращении и монетизации творчества продолжаются.

Читать полностью » В Госдуме призвали Долину дать признательные показания 12.12.2025 в 15:37
Не оправдала надежд: россияне ждали от Долиной объяснений о квартире, но увидели только эстрадный цирк

Лариса Долина оказалась в центре скандала после продажи квартиры и обвинений в мошенничестве. Реакция общественности и депутата не оставила равнодушным никого.

Читать полностью » Кадышева оценила новогодний концерт в 50 млн рублей — Рeopletalk 10.12.2025 в 9:51
От 7 до 50 миллионов: раскрываем прайс-лист российских звезд на корпоративы

НТВ составил рейтинг самых дорогих артистов на Новый год: гонорары доходят до 50 млн. Кто вошел в топ и сколько просят молодые?

Читать полностью » Первый фестиваль вертикального кино пройдет в Петербурге — Никитин 10.12.2025 в 9:37
Здесь решают, что посмотрят миллионы: в Петербурге выбирают лучшее вертикальное видео

В Петербурге впервые покажут вертикальное кино о море: "Золотой якорь" собрал сотни заявок и даже ввел номинацию для ИИ-видео.

Читать полностью » Лариса Долина предложила Полине Лурье мировое соглашение, но оно было отклонено — адвокат Свириденко 05.12.2025 в 13:33
Переговоры о квартире Долиной сорвались в один миг: Лурье услышала то, чего не ожидала

Неудачная попытка мирного урегулирования спора о квартире перешла в плоскость большого судебного ожидания, где каждая сторона делает ставку на итог Верховного суда.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Новогодние подарки не должны подрывать бюджет — финансовый советник Карпычева
Наука
Возврат образцов с Марса несёт биориски — ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Эйсмонт
Авто и мото
Водитель имеет право снимать разговор с инспектором на видео — автоюрист
ЮФО
В Крыму сохраняются риски перебоев с топливом — Аксёнов
ЮФО
Краснодарский край вошел в топ регионов по автокредитам при высоких отказах — ОКБ
Туризм
Гастрономические фестивали увеличили туристический поток в Приморье — PrimaMedia
Мир
Дефицит бюджета Украины достиг €55 млрд без новых решений ЕС — The Daily Telegraph
Мир
SpaceX управляет более чем 9 тысячами спутников на орбите Земли — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet