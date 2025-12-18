Верховный суд притормозил выселение семьи Долиной: решающим фактором стала внучка

Судебный спор вокруг квартиры Ларисы Долиной дошёл до Верховного суда и снова сместил акцент с формальной стороны сделки на последствия для проживающих в жилье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения Верховного суда РФ. Ключевым обстоятельством стала несовершеннолетняя внучка певицы: она зарегистрирована в спорной квартире, и суд указал на необходимость учитывать её интересы.

Почему Верховный суд отложил вопрос о выселении

Верховный суд России не стал окончательно решать вопрос о прекращении права пользования и выселении семьи Долиной на текущем этапе. В документе подчёркивается, что при рассмотрении подобных требований необходимо соблюдать конституционно гарантированное право на жилище, в том числе в отношении несовершеннолетних участников процесса.

"В части же исковых требований Лурье П. А. к Долиной Л. А., Долиной А. А. и Долиной А. И. в лице законного представителя Долиной А. А. о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения, <…> с учетом обязательности соблюдения конституционно-гарантированного права участников судебного разбирательства, в том числе несовершеннолетнего лица, на жилище (статья 40 Конституции Российской Федерации)", — сказано в документе.

По этой причине Верховный суд пришёл к выводу, что дело в части прекращения права пользования и выселения следует направить на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию

Что будет дальше и какие сроки названы

Верховный суд указал, что право собственности на спорную жилплощадь переходит к Лурье. При этом порядок и сроки выселения семьи артистки должны быть определены уже Московским городским судом. Как отмечается, Мосгорсуд назначил заседание по этому вопросу на 25 декабря.

Показания помощника: странные просьбы и "секретность" сделки

Ранее, как сообщалось, помощник певицы был опрошен в качестве свидетеля и отметил, что в период с апреля по август 2024 года артистка была напряжённой, а её поведение — необычным. По словам свидетеля, тогда от неё поступали странные просьбы о передаче финансов людям, которых он не знал, и он эти просьбы выполнял.