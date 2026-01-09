Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Лариса Долина
Лариса Долина
© commons.wikimedia.org by Администрация Президента России is licensed under CC BY 4.0
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:36

Судебные приставы могут вступить в дело: почему Лариса Долина не передала квартиру вовремя

Лариса Долина отказывается покидать квартиру: судебные приставы приступают к делу

Представители покупательницы квартиры Ларисы Долиной, Полины Лурье, обратились к судебным приставам для выселения певицы из недвижимости в Хамовниках. Об этом сообщает Телеканал 360 в своём Telegram-канале, ссылаясь на адвоката Светлану Свириденко, защищающую интересы Лурье.

Причины обращения к судебным приставам

Как пояснила Светлана Свириденко, изначально стороны пытались решить вопрос мирным путём, но певица отказалась покинуть квартиру до 20 января. Встреча 9 января, на которой планировалась передача недвижимости, не состоялась, поскольку Лариса Долина не пришла на неё. Вместо неё явился представитель, но он не имел полномочий для подписания акта передачи квартиры и ключей.

"У доверенного лица, явившегося на встречу вместо экс-собственницы, не оказалось полномочий для передачи ключей и квартиры, а также на подписание акта приема-передачи", — сказала адвокат Светлана Свириденко.

Проблемы с передачей ключей и актом приема-передачи

Адвокат отметила, что до подписания акта приема-передачи Лурье не сможет заселиться в квартиру. Таким образом, пока не будет завершён юридический процесс передачи, покупательница не получит физического доступа к своему новому жилью. Это в свою очередь затрудняет дальнейшее разрешение ситуации мирным путём.

Пока остается открытым вопрос, когда стороны смогут окончательно завершить передачу недвижимости, что также зависит от того, как быстро будет решён вопрос с подписью акта. В случае дальнейшего отказа от выполнения обязательств со стороны Долиной, судебные приставы могут вступить в процесс.

