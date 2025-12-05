Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:43

Судебная драма с квартирой Долиной: как регистрация не затмит решения о праве собственности

Иван Миронов: прописка в квартире Ларисы Долиной может замедлить процесс возврата

Вопрос о продаже квартиры Ларисы Долиной остается открытым, несмотря на недавнюю регистрацию в ней её дочери Ангелины и внучки. Об этом сообщает агентство ТАСС. Адвокат Иван Миронов в интервью агентству выразил мнение, что прописка этих людей не станет значительным препятствием для признания прав на недвижимость за покупательницей квартиры Полиной Лурье.

Он отметил, что в случае, если Верховный суд примет решение в её пользу, то регистрация лиц в квартире, произошедшая после того, как она стала объектом спора, не будет иметь юридического значения.

Прописка как попытка усложнить процедуру

Адвокат также отметил, что регистрация дочери и внучки певицы Ларисы Долиной скорее является шагом, который может усложнить процесс исполнения судебного решения, чем попыткой повлиять на юридическое разбирательство.

"Поскольку прописка не является препятствием для признания права собственности, фактически это может только замедлить процесс возврата квартиры", — пояснил Иван Миронов.

Он добавил, что ситуация с выселением и снятием с учета дополнительных зарегистрированных лиц, а также участие органов опеки могут сделать процесс гораздо более сложным. Тем не менее, адвокат уверен, что это не окажет решающего влияния на правомерность решения Верховного суда.

"Одного штампа о регистрации недостаточно, чтобы перечеркнуть права Полины Лурье на квартиру", — утверждает Миронов.

Судебное разбирательство и перспективы

Как сообщалось ранее, Верховный суд России назначил рассмотрение жалобы Полины Лурье на решения нижестоящих судов на 16 декабря. В дело, помимо дочери и внучки Ларисы Долиной, вовлечены другие заинтересованные лица, включая осужденную по делу о мошенничестве Анжелу Цырульникову и миграционные органы.

Долина обратилась в суд с иском, в котором заявила, что сделка по продаже квартиры является недействительной. Суд первой инстанции признал это правомерным, решение было подтверждено Мосгорсудом, а жалоба на постановления судов была отклонена кассационной инстанцией 27 ноября. Последним шагом для покупательницы квартиры, Полины Лурье, стала подача жалобы в Верховный суд, который теперь решит судьбу квартиры и её владельца.

