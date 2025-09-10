Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
школьники кушают
школьники кушают
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:39

Приморье в ужасе: 15-летний школьник умер на уроке – эксперты выясняют причину

Внезапная смерть школьника в Чугуевке: почему подросток скончался на уроке

В Приморском крае произошло трагическое происшествие: в селе Чугуевка на школьном уроке внезапно умер 15-летний подросток. Трагедия случилась 9 сентября, и теперь её обстоятельства детально изучают следственные органы.

Подробности случившегося

По информации регионального управления СК России, школьник находился на занятии и чувствовал себя обычно.

"Предварительно установлено, что мальчик не жаловался на недомогание. Скончался внезапно, в течение нескольких минут, сидя за партой на уроке", — сообщили в следственных органах.

Смерть наступила неожиданно и стремительно. Одноклассники и учителя не успели ничего предпринять, так как состояние ребёнка ухудшилось буквально за считаные минуты.

Следственные действия

По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Это стандартная практика в подобных случаях: правоохранительные органы обязаны проверить все версии и исключить возможность преступных действий.

Сейчас проводится комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская, которая должна установить точную причину смерти подростка. Дополнительно будут изучены медицинские документы школьника и опрошены педагоги, друзья и родственники.

Реакция общества

Смерть ребёнка вызвала широкий общественный резонанс. В социальных сетях родители выражают тревогу и сочувствие семье погибшего, многие задаются вопросом о состоянии здоровья школьников и необходимости более тщательных медицинских осмотров.

Местные жители отмечают, что такие трагедии крайне редки, но каждая из них становится сильным ударом для всей общины.

Возможные причины

Эксперты отмечают, что внезапная смерть у подростков может быть связана с невыявленными ранее сердечно-сосудистыми патологиями, нарушениями обмена веществ или наследственными заболеваниями. Однако точные выводы можно будет сделать только после завершения всех экспертиз.

Три интересных факта

  1. Согласно статистике, случаи внезапной смерти у детей и подростков встречаются реже, чем у взрослых, но чаще всего связаны с сердечными патологиями.
  2. В России школьники проходят обязательные медицинские осмотры, но некоторые заболевания остаются незамеченными без специальных исследований.
  3. Во многих странах Европы в школах внедряют практику обязательного наличия дефибрилляторов и обучения педагогов оказанию первой помощи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автостат: запрет праворульных автомобилей на Дальнем Востоке невозможен 05.09.2025 в 13:49

МВД обсуждает ограничения "правого руля": что будет с машинами на Дальнем Востоке

Эксперты считают, что запрет праворульных авто на Дальнем Востоке невозможен: ими пользуются 90% жителей, и ограничение грозило бы коллапсом.

Читать полностью » Новый терминал в Хабаровске: как изменится авиасообщение Дальнего Востока 05.09.2025 в 13:39

Новый аэропорт Хабаровска: Путин раскрыл секрет стратегического значения

Владимир Путин дал старт новому международному терминалу аэропорта Хабаровск. Новый терминал станет крупнейшим на Дальнем Востоке и откроет новые возможности авиасообщения в регионе.

Читать полностью » Новый мир информации: Захарова о крахе западной гегемонии и росте влияния России 05.09.2025 в 11:39

Занавес лжи падает: правда о России шокирует европейцев — заявление Захаровой

Захарова заявила о провале информационной политики Запада! Западные СМИ теряют влияние на мировое общественное мнение, уступая альтернативным источникам информации.

Читать полностью » Информационная трансформация Арктики: как Россия меняет восприятие региона в СМИ 05.09.2025 в 9:39

Арктический ренессанс: как креативные индустрии изменят ваше представление о регионе – сенсационные подробности

Россия меняет медиа-образ Арктики на ВЭФ! Креативные индустрии и новые технологии покажут мир истинную красоту и возможности региона. Информационный прорыв неизбежен!

Читать полностью » Захарова назвала БРИКС и ШОС альтернативой западному миропорядку 05.09.2025 в 7:39

МИД: Россия строит новую реальность, пока Запад почивает на лаврах

Мария Захарова заявила об активном участии России в формировании новой мировой архитектуры. Ключевые принципы - равноправие и уважение, важную роль играют БРИКС и ШОС. Запад проиграл.

Читать полностью » Новый музей во Владивостоке: Путин оценил вклад 155-й бригады в историю 05.09.2025 в 6:39

Музей боевой славы 155-й бригады: Путин раскрыл главный секрет героев

Путин посетил музей боевой славы во Владивостоке, посвященный героям 155-й бригады морской пехоты. Президент подчеркнул важность сохранения памяти о подвигах.

Читать полностью » 65 тысяч аварий за год: как российская система спасения транспорта осваивает новые сферы 04.09.2025 в 16:32

Как ЭРА-ГЛОНАСС изменит будущее транспорта: секретное оружие России уже тестируют в 16 регионах

Россия расширяет сферу действия системы ЭРА-ГЛОНАСС: интеграция с беспилотным транспортом, 500 тыс. км тестовых пробегов и обязательные трекеры для дронов с 2026 года. Как новая платформа изменит контроль за воздушным и водным пространством?

Читать полностью » Росатом начал подготовку к строительству Приморской АЭС мощностью 2000 МВт 04.09.2025 в 14:32

Гигантский энергетический скачок: что скрывают планы Росатома на Дальнем Востоке

Росатом приступил к подготовке строительства Приморской АЭС — двух энергоблоков суммарной мощностью 2000 МВт. Проект укрепит энергоснабжение Дальнего Востока, снизит зависимость от угля и газа, а первые реакторы запустят к 2033–2035 гг.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Пилатес полезен для всех категорий людей — заявила инструктор Джессика Маршалл
Красота и здоровье

Терапевт Якимова: 100 граммов свежей капусты содержат до 70% нормы витамина С
Садоводство

Борьба с медведкой: народные и химические средства, которые реально помогают
Питомцы

Дисплазия тазобедренного сустава у золотистых ретриверов: симптомы и лечение
Авто и мото

"Автостат": эксплуатация Haval Jolion стоит 35 тыс. рублей в месяц
Наука и технологии

Магнитные микророботы на основе сперматозоидов протестированы в модели матки — исследование Университета Твенте
Еда

Тарталетки с красной рыбой и сыром готовятся за 30 минут по рецепту поваров
Авто и мото

Механики назвали главные причины утечки воздуха из шин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet