Каждая война заканчивается за столом переговоров - таково мнение главы Суверенного совета Судана и командующего армией Абделя Фаттах аль-Бурхана. Со стороны ВС республики поступила информация, что они готовы к посредничеству с силами быстрого реагирования (спецназом).

"Даже если будет капитуляция, все равно состоятся переговоры"

Генерал также отметил, что коммерческие и желые районы, расположенные близ президентского дворца, подвержены обстрелам со стороны спецназа. Армия "сдерживается, потому что не хочет слишком больших потерь среди гражданского населения".