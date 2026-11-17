Судак — рыба с плотной, белой мякотью и сдержанным вкусом, которая требует аккуратного обращения с теплом. В этом рецепте используется классический прием: сначала создается защитный панцирь из сухарей, который удерживает соки внутри, а затем рыба томится в жирных сливках. Сливочный соус с чесноком смягчает текстуру филе, превращая его в нежное, почти тающее блюдо.

Ингредиенты

Филе судака — 350 г

Яйцо — 1 шт.

Панировочные сухари — 5 ст. л.

Сливки (20%) — 200 мл

Сливочное масло — 50 г

Чеснок — 1 зубчик

Растительное масло (рафинированное) — 2 ст. л.

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Приготовление

Подготовьте филе: удалите мелкие кости, разрежьте на четыре равных куска. Обсушите бумажным полотенцем, чтобы панировка не сползла, посолите и поперчите с обеих сторон. В неглубокой миске взбейте яйцо вилкой, добавив щепотку соли и перца. Окуните каждый кусок рыбы в яичную смесь, давая лишнему стечь. Обваляйте филе в сухарях, слегка прижимая их ладонью. Обжарьте на растительном масле на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до появления уверенной золотистой корочки. В отдельном сотейнике или небольшой сковороде на слабом огне прогрейте сливки со сливочным маслом и перцем. Помешивайте до появления первых пузырьков по краям. Добавьте в сливки мелко порубленный чеснок, посолите по вкусу и еще раз доведите до легкого прогрева. Влейте соус в сковороду к обжаренному судаку. Накройте крышкой и томите на минимальном огне около 8 минут. Аккуратно переверните рыбу и готовьте под крышкой еще 5 минут.

Готовность можно определить по цвету мякоти: она должна перестать быть полупрозрачной в самом толстом месте. При использовании термометра температура внутри куска должна достигнуть 63 °C.

Блюдо требует плотного, "земного" гарнира: картофельного пюре или рассыпчатого риса, которые впитают в себя сливочный соус. Для баланса жирности стоит добавить стручковую фасоль, брокколи или несколько томатов черри. Если хочется добавить в блюдо остроты и характерной солоноватой кислинки, при подаче можно добавить несколько каперсов.

Интересно, что если заменить обычные сухари на панко, панировка станет более грубой и пористой, что создаст приятный контраст с шелковистым соусом. А добавление лимонной цедры в сухари перед обжаркой могло бы придать рыбе едва уловимый цитрусовый верхний тон.