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  • Опубликована сегодня в 11:03

Экс-глава СКР по Волгоградской области приговорен к 20 годам лишения свободы

Южный окружной военный суд приговорил бывшего главу Следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области Михаила Мурзаева к 20 годам колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Также преступник лишен звания генерал-лейтенанта юстиции, лишили его и государственных наград. Наказание Мурзаев будет отбывать в колонии строгого режима.

Его сообщник, предприниматель Владимир Зубков проведет в колонии строгого режима 14 лет.

Напомним, злоумышленник был арестован в июне 2019 года, он признан виновным в покушении на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

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