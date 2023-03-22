Южный окружной военный суд приговорил бывшего главу Следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области Михаила Мурзаева к 20 годам колонии. Об этом сообщает РИА Новости.
Также преступник лишен звания генерал-лейтенанта юстиции, лишили его и государственных наград. Наказание Мурзаев будет отбывать в колонии строгого режима.
Его сообщник, предприниматель Владимир Зубков проведет в колонии строгого режима 14 лет.
Напомним, злоумышленник был арестован в июне 2019 года, он признан виновным в покушении на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.
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