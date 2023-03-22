Южный окружной военный суд приговорил бывшего главу Следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области Михаила Мурзаева к 20 годам колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Также преступник лишен звания генерал-лейтенанта юстиции, лишили его и государственных наград. Наказание Мурзаев будет отбывать в колонии строгого режима.

Его сообщник, предприниматель Владимир Зубков проведет в колонии строгого режима 14 лет.

Напомним, злоумышленник был арестован в июне 2019 года, он признан виновным в покушении на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.