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На Сахалине военного приговорили к 8 годам колонии за оставление места службы
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Военнослужащий получил 8 лет колонии за самовольное оставление части на Сахалине

На Сахалине военного приговорили к 8 годам колонии за оставление места службы

Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил к восьми годам колонии военнослужащего, который самовольно оставил место службы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"За совершение преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 337, частью 5 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), признан виновным", — говорится в сообщении суда.

Отмечается, что военный будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Также его лишать воинского звания "старший прапорщик".

Суд установил, что во время спецоперации на Украине военный 6 августа 2022 года без уважительных причин не пришел в воинскую часть в Приморском крае. Выяснилось, что он уехал на Сахалин в город Корсаков, и явился в военную комендатуру в Южно-Сахалинске только 28 февраля 2024 года.

Фото: pxhere.com

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