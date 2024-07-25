В церковных кругах разгорелся скандал, связанный с митрополитом Будапештским и Венгерским Иларионом. Бывший помощник иерарха, Джордж Сузуки, выдвинул против него обвинения в неподобающем поведении. В ответ на это митрополит заявил, что действия Сузуки направлены на получение финансовой выгоды.

Ранее венгерские правоохранительные органы объявили Сузуки в розыск по подозрению в хищении ценностей из личного сейфа Илариона.

В связи с возникшей ситуацией Священный синод принял решение временно отстранить митрополита Илариона от занимаемой должности на период работы специальной комиссии, которая будет изучать положение дел в его епархии. Об этом сообщила пресс-служба Русской православной церкви.

Помимо этого, Иларион был освобожден от обязанностей руководителя Синодальной библейско-богословской комиссии и комиссии Межсоборного Присутствия по богословию и богословскому образованию. Бывший келейник опубликовал аудиозаписи, фотографии и фрагменты переписки с митрополитом в качестве доказательств своих обвинений.

В беседе с журналистами РБК митрополит Иларион категорически отверг все обвинения и выразил готовность оспорить подлинность опубликованных материалов в судебном порядке.

По его словам, вскоре после начала работы Сузуки под его руководством начали возникать проблемы, связанные с вмешательством женщины, представлявшейся матерью Георгия - Вероники Сузуки. Она якобы требовала финансовой поддержки и манипулировала ситуацией через своего сына.

Иларион предположил, что целью Вероники Сузуки было получение крупной суммы денег незаконным путем, что впоследствии переросло в вымогательство. После отъезда Георгия Сузуки в Японию митрополит обнаружил пропажу ценных вещей из своего сейфа. По его утверждению, причастность Сузуки к краже была подтверждена записями с камер видеонаблюдения, а полиция собрала необходимые улики и объявила Георгия в розыск.

Фото: Wikimedia Commons/ Администрация Президента России