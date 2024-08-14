Суд в Таиланде принял решение об отстранении премьер-министра

Конституционный суд Таиланда принял решение об отстранении премьер-министра Сеттхи Тхависина от его должности из-за нарушения конституционной этики. Об этом говорится в постановлении суда, оглашенном коллегией судей в среду.

Таиландский телеканал Thai PBS вел прямую трансляцию из зала суда, где был объявлен этот вердикт.

Коллегия конституционного суда, большинством голосов пять против четырех, признала Сеттху Тхависина недостойным занимать посты премьер-министра и министра в правительстве королевства Таиланд. Причиной такого решения стало нарушение конституционной этики, что привело к утрате доверия к нему.

В мае 2024 года группа из сорока сенаторов Таиланда подала иск в конституционный суд, в котором обвиняла премьер-министра в нарушении конституционной этики. Это нарушение заключалось в назначении в апреле 2024 года Пхичита Чыанбана на министерский пост во время перестановок в кабинете министров. Чыанбан, в прошлом адвокат, имел судимость за "неуважение к суду" и отбывал шестимесячный тюремный срок за попытку дать взятку в уголовном суде. Это дело было связано с расследованием коррупции в отношении бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата, который был свергнут в результате военного переворота в сентябре 2006 года.

Фото: commons.wikimedia.orgФото Дхарма из Садао, Таиланд(Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)