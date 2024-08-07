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Конституционный суд Таиланда ликвидировал главную оппозиционную партию страны
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КС Таиланда принял решение о ликвидации основной оппозиционной партии "Движение вперёд"

Конституционный суд Таиланда ликвидировал главную оппозиционную партию страны

Суд Таиланда вынес решение о ликвидации главной оппозиционной партии за попытку дискредитации монархии.

Партия "Движение вперед", основная оппозиционная партия Таиланда, была распущена Конституционным судом Таиланда после того, как было доказано, что она совершала преступления, заключающиеся в подрыве политической системы конституционной монархии, согласно постановлению, вынесенному судом в среду.

В решении суда сказано, что "Партия движения вперёд" создала враждебную атмосферу среди народа Таиланда и организовывала подрывные настроения по отношению к действующей политической системе Таиланда.

Членам руководящих органов партии суд запретил заниматься политической деятельностью сроком на 10 лет.

Фото: commons.wikimedia.org

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