СК: расстрелявшего в Мариуполе машину с гражданскими морпеха ВСУ осудили на 21 год

Морского пехотинца украинской армии Леонида Шкильнюка приговорили к 21 году колонии строго режима за расстрел в 2022 году в Мариуполе автомобиля, в котором находились мирные граждане. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

"Вынесен приговор стрелку-гранатометчику 2 роты 501 отдельного батальона морской пехоты 36 отдельной бригады морской пехоты военно-морских сил ВСУ Леониду Шкильнюку", — говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

Уточняется, что украинца признали виновным в покушении на убийство, совершенное организованной группой по мотивам идеологической и политической ненависти, а также о жестоком обращении с гражданским населением.

Следствие установило, что в период с марта по апрель 2022 года подразделения одного из батальонов морской пехоты ВСУ находились на позициях в зданиях гражданской инфраструктуры Мариуполя, среди которых также был и осужденный. Утверждается, что украинские военные организовали круговое блокирование и не давали свободно выходить мирному населению из города.

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