Московский городской суд приговорил иностранного агента Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

Отбывать наказание преступник будет в колонии строгого режима. Кара-Мурза был признан виновным в государственной измене, а также распространении недостоверной информации о вооруженных силах России.

Виновный на протяжении многих лет оказывал помощь организациям из стран НАТО, направленную против безопасности России. За это он получал порядка $30 тыс. ежемесячно.