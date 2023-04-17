Московский городской суд приговорил иностранного агента Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.
Отбывать наказание преступник будет в колонии строгого режима. Кара-Мурза был признан виновным в государственной измене, а также распространении недостоверной информации о вооруженных силах России.
Виновный на протяжении многих лет оказывал помощь организациям из стран НАТО, направленную против безопасности России. За это он получал порядка $30 тыс. ежемесячно.
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