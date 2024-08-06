Суд Нью-Йорка отложил до 16 сентября вынесение решение об иммунитете Трампа

Суд Манхэттена определил, что решение о том, связано ли дело о фальсификации против Дональда Трампа с иммунитетом как бывшего президента США, согласно соответствующему документу, будет отложено до 16 сентября.

Новое решение Верховного суда США гарантирует экс-президентам иммунитет от судебного преследования за действия, совершенные во время исполнения обязнностей президента, хотя некоторые из предполагаемых действий Трампа не обязательно подпадают под это определение. Адвокаты Трампа ранее оспорили решение присяжных в Нью-Йорке, основываясь на обнаруженных ими доказательствах.

Решение об отвод судьи Мерчана, который ведёт дело Трампа, будет определен судом 11 августа. Защита Трампа неоднократно требовала этого, ссылаясь на участие дочери Мерчана в предвыборной кампании демократа Камалы Харрис в 2020 году, а это означает, что решение судьи может быть подвержено его личным убеждениям. Если Мерчан не уйдет 11 августа, решение об иммунитете будет принято всего за два дня до исхода дела Трампа.

Мерчан подтвердил, что дата суда по делу Трампа назначена, но подчеркнул, что она все еще зависит от запланированной явки Трампа в суд 18 сентября. Приговор Трампу в суде, скорее всего, состоится в тот же день.

Ранее присяжные Нью-Йорка признали виновным по всем 34 обвинениям против Трампа в фальсификации деловой документации.

Приговор не лишает его права голоса на президентских выборах. Ему предъявлены обвинения в фальсификации записей с целью получения денежных выплат двум женщинам, одной из которых является Сторми Дэниелс, с целью сохранить молчание об их предполагаемом романе.

Трампу может грозить тюремное заключение сроком до 136 лет по выдвинутым против него обвинениям.

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