Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 25.03.2023 : 76,4479
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 25.03.2023 : 82,3923
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 12:49

Суд рассмотрит дело актера Дмитрия Назарова о дискредитации ВС России 5 апреля

В зале Тверского суда Москвы 5 апреля состоится слушание по делу в отношении актёра Дмитрия Назарова об административном правонарушении по статье о дискредитации ВС России. Это наказывается штрафом в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Напомним, что в январе текущего года замдиректора МХТ им. А.П. Чехова по связям с общественностью Вадим Верник подтвердил сообщения СМИ о том, что артист Дмитрий Назаров и актриса Ольга Васильева уволены из театра после разговора с художественным руководителем театра Константином Хабенским.

Мир

Власти ФРГ: начинается запуск платформы для восстановления Украины

Задача такой площадки - объединить всех желающих принять участие в реконструкции Украины

Читать полностью

Песков: Запад не может повлиять на решение разместить ядерное оружие в Белоруссии

Путин все четко объяснил

Читать полностью

Общество

Сибирь осталась без Меладзе: в городах региона его концерты отменены

Возврат билетов возможен

Читать полностью

Более 100 учреждений культуры на левобережье Херсонской области отремонтируют в 2023 году

Все здания требуют как минимум поточного ремонта, а некоторые капитального

Читать полностью

Новости