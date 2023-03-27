В зале Тверского суда Москвы 5 апреля состоится слушание по делу в отношении актёра Дмитрия Назарова об административном правонарушении по статье о дискредитации ВС России. Это наказывается штрафом в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.
Напомним, что в январе текущего года замдиректора МХТ им. А.П. Чехова по связям с общественностью Вадим Верник подтвердил сообщения СМИ о том, что артист Дмитрий Назаров и актриса Ольга Васильева уволены из театра после разговора с художественным руководителем театра Константином Хабенским.
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