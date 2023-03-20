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  • Опубликована сегодня в 11:54

Медведев пригрозил ударом гиперзвуковой ракеты по зданию МУС

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил гаагскому зданию суда ударом гиперзвуковой ракетой "Оникс". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда", — отметил Медведев.

Как подчеркнул политик, суд в Гааге — это "убогая международная организация, а не население страны".

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