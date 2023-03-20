Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил гаагскому зданию суда ударом гиперзвуковой ракетой "Оникс". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда", — отметил Медведев.
Как подчеркнул политик, суд в Гааге — это "убогая международная организация, а не население страны".
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