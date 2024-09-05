В Казани суд отправил в СИЗО хозяйку нелегального дома престарелых, где был найден труп женщины

Организатор частного пансионата для пожилых людей была помещена в СИЗО. Её обвиняют в мошенничестве, халатности, предоставлении опасных услуг и подделке доказательств, передает сообщения из зала суда издание "Татар-информ".
Как сообщает информационное агенство, организатор частного дома для престарелых в посёлке Щербаковка, Чулпан Мифтахова, была отправлена в СИЗО на полтора месяца. Её обвиняют в мошенничестве и противоправных действиях в отношении пожилых людей, включая многочисленные нарушения санитарных норм. Дело рассматривается в Советском районном суде Казани.
Старший следователь по особо важным делам первого отдела СКР по РТ Айрат Гиниятуллин подал ходатайство о заключении Мифтаховой под стражу, пояснив, что не все организаторы пансионата установлены. Заключение необходимо, чтобы Мифтахова не смогла предупредить сообщников.
"У нас не было злого умысла. Я бы хотела под домашний арест. Я виновна в том, что с пожарной безопасностью были проблемы. Люди бы не приводили сюда родственников, если бы всё было плохо. Мне часто звонили, просили забрать бездомных старушек", — заявила Мифтахова.
Председатель СКР Александр Бастрыкин сегодня запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного из-за противоправных действий в отношении пожилых людей в частном пансионате.
Старший помощник главы СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий сообщил накануне, что уголовное дело возбуждено по пунктам "а", "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), части 2 статьи 293 УК РФ (халатность), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), части 1 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств).
3 сентября 2024 года в частном пансионате в посёлке Щербаковка был проведён обыск, в ходе которого обнаружены доказательства правонарушений со стороны хозяйки заведения и других лиц, включая многочисленные нарушения санитарных норм. В доме находились более 20 пенсионеров и тело ещё одного пожилого человека, скончавшегося несколько дней назад.
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