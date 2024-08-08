Суд в Москве избрал меру пресечения новой фигурантке дела о торговле детьми

Новой фигурантке дела о торговле детьми в Москве Преображенский районный суд вынес решение о запрете ей определенных действий. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Агенство РИА Новости сообщило в среду, что по московскому делу о торговле детьми фигурирует новый участник Наталья Тараненко, которую следователи подозревают в том, что она помогала в заключении сделки в 2020 году по регистрации и продаже новорожденного другой фигруантке дела Наталье Патоке.

Обе женщины является фигарантками уголовного дела по продаже детей многодетной матери Юлии Логиновой.

Ранее, средствие раскрыло схему по продаже в Москве женщинам детей, рожденных от суррогатных матерей.

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