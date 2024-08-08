Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.08.2024 : 86,5621
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.08.2024 : 94,1333
Суд избрал меру пресечения фигурантке дела о торговле детьми
  1. Главная
  2. Происшествия

Суд в Москве избрал меру пресечения новой фигурантке дела о торговле детьми

Суд избрал меру пресечения фигурантке дела о торговле детьми

Новой фигурантке дела о торговле детьми в Москве Преображенский районный суд вынес решение о запрете ей определенных действий. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Агенство РИА Новости сообщило в среду, что по московскому делу о торговле детьми фигурирует новый участник Наталья Тараненко, которую следователи подозревают в том, что она помогала в заключении сделки в 2020 году по регистрации и продаже новорожденного другой фигруантке дела Наталье Патоке.

Обе женщины является фигарантками уголовного дела по продаже детей многодетной матери Юлии Логиновой.

Ранее, средствие раскрыло схему по продаже в Москве женщинам детей, рожденных от суррогатных матерей.

Фото: commons.wikimedia.org

Мир

МОК намерен наградить медалями российских фигуристок

МОК намерен наградить медалями российских фигуристок

Международный олимпийский комитет (МОК) планирует в ближайшее время вручить бронзовые медали российским фигуристам за их выступление в командном турнире на Олимпиаде 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба МОК, подчеркнув своё уважение к решению Спортивного арбитражного суда (CAS) и обещание выполнить вручение наград в установленные сроки.

Читать полностью
В Германии назвали планы Трампа по урегулированию конфликта нереалистичными

В Германии назвали планы Трампа по урегулированию конфликта нереалистичными

Амира Мохамед Али, сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ), высказалась против плана Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине за один день.

Читать полностью

Общество

Истаявшая Екатерина Варнава рассказала о лечении в санатории

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава перечислила плюсы отдыха в санатории в городе-курорте Ессентуки Ставропольского края.

Читать полностью
Путин упростил получение ВНЖ для участников программы переселения

Путин упростил получение ВНЖ для участников программы переселения

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, упрощающий процесс получения вида на жительство (ВНЖ) для соотечественников-репатриантов, участвующих в государственной программе по добровольному переселению.

Читать полностью

Новости