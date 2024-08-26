Суд запросил дополнительные документы по иску о разводе Татьяны Бакальчук

Приостановка рассмотрения иска, который связан с разводом основателя и генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук и ее супруга Владислава Бакальчука, вызвана техническими обстоятельствами. Как сообщили в пресс-службе Wildberries, суд запросил дополнительные документы для продолжения процесса.
В компании пояснили, что временная пауза в движении иска вызвана необходимостью предоставления суду дополнительных материалов. В настоящее время идет их подготовка, и документы будут переданы в установленный срок.
Татьяна Бакальчук, являющаяся основателем и руководителем Wildberries, подала иск о разводе с Владиславом Бакальчуком 30 июля. На следующий день Савеловский суд Москвы вынес постановление о приостановке движения дела. В понедельник суд продлил это решение, оставив иск без движения.
Фото: commons.wikimedia.orgRG72( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
в поддержку Дурова выпустили футболки
В поддержку Павла Дурова: Amazon и Wildberries выпускают мерчандайз с призывом к его освобождению
Крис Павловски высказался о ситуации с Дуровым
Основатель видеохостинга Rumble, Крис Павловски, который ранее ограничил доступ к платформе во Франции, считает, что заявления президента Эммануэля Макрона о приверженности страны свободе слова являются обманом.
Анастасия Волочкова похвасталась сближением с 18-летней дочерью Ариадной
Балерина Анастасия Волочкова показала, как благочестиво они провели время с дочкой Ариадной на выходных.
Собчак предположила, что Дуров специально сдался властям Франции
Ксения Собчак выдвинула версию о том, что заставило основателя Telegram Павла Дурова прилететь во Францию прямо в руки силовиков.