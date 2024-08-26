Суд запросил дополнительные документы по иску о разводе Татьяны Бакальчук

Приостановка рассмотрения иска, который связан с разводом основателя и генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук и ее супруга Владислава Бакальчука, вызвана техническими обстоятельствами. Как сообщили в пресс-службе Wildberries, суд запросил дополнительные документы для продолжения процесса.

В компании пояснили, что временная пауза в движении иска вызвана необходимостью предоставления суду дополнительных материалов. В настоящее время идет их подготовка, и документы будут переданы в установленный срок.

Татьяна Бакальчук, являющаяся основателем и руководителем Wildberries, подала иск о разводе с Владиславом Бакальчуком 30 июля. На следующий день Савеловский суд Москвы вынес постановление о приостановке движения дела. В понедельник суд продлил это решение, оставив иск без движения.

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