Арест имущества "Пикет": расследование дела о поставке некачественных бронежилетов

Суд принял решение об аресте имущества группы компаний "Пикет" в рамках расследования уголовного дела, связанного с поставкой некачественных бронежилетов для российской армии. В судебных документах, доступных РИА Новости, говорится, что арест наложен на различные активы, принадлежащие ООО "ГК "Пикет".

Согласно материалам дела, следствие установило, что "Пикет" владеет долями в нескольких компаниях, включая ООО "Тракмастер", ООО "УК-53 КМ", ООО "Монтавр-2", ООО "Фаунд Мэри" и ООО "Фикс и Точка". Кроме того, группе компаний принадлежат земельные участки и нежилое здание. Все это имущество и денежные средства на банковских счетах были арестованы судом.

В документах уточняется, что денежные средства, полученные в результате преступной деятельности - оплаты за реализацию контракта на поставку бронежилетов, были переведены на счета "Пикет" и использованы для приобретения долей в указанных компаниях, а также для покупки недвижимости. Суд считает, что это имущество было приобретено на средства, полученные преступным путем.

Мера по аресту имущества может быть необходима для обеспечения приговора суда в части гражданского иска, направленного на возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

Ранее Басманный суд арестовал генерального директора "Пикет" Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко и финансового директора Викторию Антонову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, сотрудники "Пикет" похитили денежные средства, выделенные Министерством обороны для реализации госконтракта на поставку средств защиты. Они поставили не менее 20 040 бронежилетов, не соответствующих требованиям контракта.

В дальнейшем в уголовном деле появились новые фигуранты, обвиняемые в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере и даче крупной взятки.

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