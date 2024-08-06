Суд в Москве поместил под стражу водителя такси, домогавшегося до пассажирки

Таксист, ранее пристававший к женщине в автомобиле, был задержан на 10 суток за оказание сопротивления сотрудникам полиции при задержании, сообщили в пресс-службе Кунцевского районного суда.
Согласно постановлению Кунцевского районного суда Москвы в субботу он признал Хаджимурада Абдулаевича Абдахова виновным в неповиновении представителю власти.
По словам собеседника агентства РИА Новости, суд наложил на него административное наказание, которое предусматривало арест сроком на 10 суток.
Суд установил, что Абдахов отклонил требование полиции, которая требовал от него явиться в местный ОМВД для привлечения к ответственности за ранее совершенное правонарушение.
Абдахов был задержан и помещен под стражу сотрудниками отдела полиции.
На видео, предположительно размещенном таксистом в своем Telegram-канале, изображены преследования жертвы и унижение ее достоинства, как подчеркнули в суде.
Фото: commons.wikimedia.org
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