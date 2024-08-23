По решению суда квартира одного из фигурантов по делу о террористическом акте на Крымском мосту арестована

По решению суда арестована квартира одного из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Квартира, расположенная в Ульяновске, имеет площадь 63 квадратных метра и кадастровую стоимость 1,8 миллиона рублей. Арест накладывает запрет на продажу и другие сделки с недвижимостью.
Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года, когда был подорван грузовик, что привело к возгоранию топливных цистерн железнодорожного состава и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Погибли четыре человека. Железнодорожное движение было восстановлено к вечеру того же дня, а реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей запущено сначала по одной, а затем по двум полосам.
ФСБ России обвинила в организации теракта главное управление разведки министерства обороны Украины и его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было спрятано в рулоны строительной полиэтиленовой пленки на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.
В рамках расследования были арестованы несколько человек, включая граждан Украины, России и Армении. Среди них Александр Былин, генеральный директор ООО "Экстра" в Алупке, которое занимается оптовой торговлей овощами и фруктами, а также Олег Антипов, генеральный директор и владелец ульяновского ООО "ТЭК-34", которое фигурировало как отправитель груза в грузовике, взорвавшемся на мосту.
Следствие считает, что Роман Соломко и Владимир Злоба отвечали за подмену документов при перевозке груза по России, заменяя реального заказчика на фирму "ТЭК-34" из Ульяновска, а получателем становилась несуществующая фирма в Крыму.
Георгий Азатьян, житель Краснодарского края, является совладельцем компании "Агро Бизнес" в Армавире, куда, по данным следствия, была доставлена замаскированная бомба из Грузии. Артур Терчанян, дальнобойщик, подозревается в доставке груза в Россию.
Эти аресты и следственные действия демонстрируют решительность правоохранительных органов в расследовании и преследовании виновных в теракте на Крымском мосту.
Фото: www. flickr.com/Commander, U. S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (it is in the public domain)
На Западе отметили ускоренное поражение Украины ценой атаки под Курском
Американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область приведет к ускорению их поражения в конфликте.
В Турции обсудят состояние турпотоков из РФ
27 августа в Стамбуле состоится встреча турецких туроператоров, где будет обсуждаться текущее состояние российского туристического рынка и разрабатываться стратегии для решения существующих проблем.
Мошенники научились обману под маской опросов соцфонда
Специалисты по выявлению мошенничества фиксируют динамичную трансформацию схем, используемых для взлома аккаунтов на Госуслугах.
Эксперты фиксируют рост неравенства доходов в России на фоне увеличения зарплат
Эксперты отметили необычный рост неравенства доходов в России. Ожидается, что люди через несколько лет будут иметь завышенные ожидания зарплат после периода "зарплатного бума", однако работодатели могут не успеть адаптироваться к этим ожиданиям.