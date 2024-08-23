По решению суда квартира одного из фигурантов по делу о террористическом акте на Крымском мосту арестована

По решению суда арестована квартира одного из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Квартира, расположенная в Ульяновске, имеет площадь 63 квадратных метра и кадастровую стоимость 1,8 миллиона рублей. Арест накладывает запрет на продажу и другие сделки с недвижимостью.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года, когда был подорван грузовик, что привело к возгоранию топливных цистерн железнодорожного состава и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Погибли четыре человека. Железнодорожное движение было восстановлено к вечеру того же дня, а реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей запущено сначала по одной, а затем по двум полосам.

ФСБ России обвинила в организации теракта главное управление разведки министерства обороны Украины и его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было спрятано в рулоны строительной полиэтиленовой пленки на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.

В рамках расследования были арестованы несколько человек, включая граждан Украины, России и Армении. Среди них Александр Былин, генеральный директор ООО "Экстра" в Алупке, которое занимается оптовой торговлей овощами и фруктами, а также Олег Антипов, генеральный директор и владелец ульяновского ООО "ТЭК-34", которое фигурировало как отправитель груза в грузовике, взорвавшемся на мосту.

Следствие считает, что Роман Соломко и Владимир Злоба отвечали за подмену документов при перевозке груза по России, заменяя реального заказчика на фирму "ТЭК-34" из Ульяновска, а получателем становилась несуществующая фирма в Крыму.

Георгий Азатьян, житель Краснодарского края, является совладельцем компании "Агро Бизнес" в Армавире, куда, по данным следствия, была доставлена замаскированная бомба из Грузии. Артур Терчанян, дальнобойщик, подозревается в доставке груза в Россию.

Эти аресты и следственные действия демонстрируют решительность правоохранительных органов в расследовании и преследовании виновных в теракте на Крымском мосту.

Фото: www. flickr.com/Commander, U. S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (it is in the public domain)