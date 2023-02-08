Как говорит глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас, если Белый дом откажется от судебного разбирательства с американским журналистом, то таким действием он признает свою вину.
«Правительство США и лично Байден были обвинены в террористическом акте на «Северном потоке». США назвали обвинение ложью. Посмотрим, подаст ли Белый дом в суд. Если Белый дом уклонится от судебного разбирательства - это будет признанием вины», - написал он в Telegram.
Напомним, что журналист Сеймур Херш опубликовал материал, где открыто обвиняет Правительство США в заложении взрывчатки под газопроводом и просит их принять ответственность за такой шаг.
В Лондоне состоится конференция по вопросам восстановления Украины
Встречу организуют 21-22 июня, где оба государства будут разрабатывать "современную и устойчивую" экономику
Госсекретарь США Блинкен: Финляндия и Швеция готовы вступить в НАТО
Заявка на вступление в НАТО уже одобрено 28 странами из 30 за исключением Турции и Венгрии.
Путин провёл заседание Совета по науке и образованию
Главный вопрос для обсуждения - реализация стратегических инициатив в научно-технической сфере.
Николая Дроздова выписали из больницы
Ученый-зоолог и ведущий программы "В мире животных" готов ехать домой и продолжать восстановление в кругу семьи.