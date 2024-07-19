Международный суд ООН вынес консультативное заключение касательно правовых аспектов израильской оккупации палестинских земель. Данное решение было озвучено в пятницу на заседании суда.

Председательствующий судья Наваф Салам огласил позицию суда по данному вопросу. Согласно заключению, Израилю следует в кратчайшие сроки прекратить свое неправомерное присутствие на оккупированных палестинских территориях.

Кроме того, судебная инстанция постановила, что израильская сторона должна незамедлительно остановить любую деятельность, связанную с созданием новых поселений для палестинцев. Более того, суд призвал к полной эвакуации всех поселенцев с занятых палестинских земель.

Решение Международного суда ООН подчеркивает серьезность ситуации и необходимость скорейшего разрешения конфликта между Израилем и Палестиной в соответствии с нормами международного права.

Фото:commons.wikimedia.orgБрахим Гедич(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)