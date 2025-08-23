Заочное решение и иностранная компания: сможет ли пассажир увидеть свой миллион

Житель Набережных Челнов отсудил у авиакомпании Turkish Airlines почти миллион рублей за аннулированные билеты по маршруту Казань — Сан-Паулу. Решение принято в пользу пассажира, однако эксперты сомневаются, что туристу удастся быстро и без проблем получить деньги.

Почему возникли сомнения

Подписчики телеграм-канала "Крыша ТурДома" отметили: исполнительный лист сам по себе не гарантирует выплат. Подобные трудности обычно возникают в делах с иностранными перевозчиками, у которых нет официальных представительств в России. В таких случаях взыскание осложнено отсутствием российских счетов и аккредитации.

Позиция юристов

Ситуация с Turkish Airlines отличается: у компании есть три официальных представительства в России — в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Юрист Игорь Косицын пояснил:

"В этом случае исполнительный лист можно предъявить приставу, и решение будет исполнено".

Для сравнения, у таких популярных перевозчиков, как flydubai и Air Arabia, официальных представительств в РФ нет, но есть уполномоченные агентства, обязанные принимать претензии.

Подводные камни дела

Однако в конкретном случае не всё так просто. Юрист Мария Чапиковская (Альянс туристических агентств) обратила внимание:

решение суда вынесено заочно, то есть в отсутствие ответчика,

у компании есть возможность подать заявление об отмене, и тогда процесс начнётся заново.

Кроме того, деньги можно получить только в том случае, если на счетах российского представительства авиакомпании есть средства.

Юрист также отметила практическую проблему:

"С 2022 года Turkish Airlines по вопросам возврата направляет клиентов к билетным агентам или просит предоставить иностранную карту для расчётов, которой у многих попросту нет".

Итог

Формально у туриста есть все основания рассчитывать на выплату, но из-за особенностей процедуры и возможных апелляций процесс может затянуться или осложниться.