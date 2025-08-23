Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Весы правосудия
Весы правосудия
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:21

Заочное решение и иностранная компания: сможет ли пассажир увидеть свой миллион

Эксперты: заочное решение по делу против Turkish Airlines может быть оспорено авиакомпанией

Житель Набережных Челнов отсудил у авиакомпании Turkish Airlines почти миллион рублей за аннулированные билеты по маршруту Казань — Сан-Паулу. Решение принято в пользу пассажира, однако эксперты сомневаются, что туристу удастся быстро и без проблем получить деньги.

Почему возникли сомнения
Подписчики телеграм-канала "Крыша ТурДома" отметили: исполнительный лист сам по себе не гарантирует выплат. Подобные трудности обычно возникают в делах с иностранными перевозчиками, у которых нет официальных представительств в России. В таких случаях взыскание осложнено отсутствием российских счетов и аккредитации.

Позиция юристов
Ситуация с Turkish Airlines отличается: у компании есть три официальных представительства в России — в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Юрист Игорь Косицын пояснил:

"В этом случае исполнительный лист можно предъявить приставу, и решение будет исполнено".

Для сравнения, у таких популярных перевозчиков, как flydubai и Air Arabia, официальных представительств в РФ нет, но есть уполномоченные агентства, обязанные принимать претензии.

Подводные камни дела
Однако в конкретном случае не всё так просто. Юрист Мария Чапиковская (Альянс туристических агентств) обратила внимание:

  • решение суда вынесено заочно, то есть в отсутствие ответчика,
  • у компании есть возможность подать заявление об отмене, и тогда процесс начнётся заново.

Кроме того, деньги можно получить только в том случае, если на счетах российского представительства авиакомпании есть средства.

Юрист также отметила практическую проблему:

"С 2022 года Turkish Airlines по вопросам возврата направляет клиентов к билетным агентам или просит предоставить иностранную карту для расчётов, которой у многих попросту нет".

Итог
Формально у туриста есть все основания рассчитывать на выплату, но из-за особенностей процедуры и возможных апелляций процесс может затянуться или осложниться.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новый остров в Дубае: чего ожидать от Naïa Island к 2029 году сегодня в 15:18

Секреты роскоши: чем вдохновлен проект нового острова в Дубае

В Дубае начинается строительство нового искусственного острова Naïa Island, который станет символом роскоши на побережье Персидского залива к 2029 году.

Читать полностью » Парижане восстают против наплыва туристов и превращения города в сегодня в 14:35

"Город-зомби": как 49 миллионов гостей изменили Париж навсегда

В 2024 году Париж стал жертвой своего успеха: 49 миллионов туристов изменили жизнь местных жителей на Монмартре. Узнайте, как они борются за право на жизнь!

Читать полностью » Пассажиры подали коллективные иски против United и Delta из-за мест без окон сегодня в 13:30

Источники недовольства: пассажиры United и Delta требуют деньги за места без окна

Пассажиры United и Delta Airlines подали иски в суд из-за обмана с оплатой мест у окна. Как авиакомпании скрывали правду и что это значит для клиентов?

Читать полностью » Самые безопасные страны для путешествий глазами туриста сегодня в 12:11

Безопасные страны: именно здесь я чувствовал себя максимально спокойно

Есть страны, где турист может расслабиться и чувствовать себя в безопасности. Рассказываю о личном опыте таких поездок.

Читать полностью » Как туристу не выглядеть лёгкой добычей для воров за границей сегодня в 11:09

Какие ошибки делают туристы и становятся мишенью для воров за границей

Туристы часто становятся мишенью воров из-за поведения и внешнего вида. Простые привычки помогут не выглядеть лёгкой добычей за границей.

Читать полностью » Для чего туристу хранить копии документов в путешествии сегодня в 10:06

Как копии документов помогают при утере или краже в путешествии

Копии документов — это простая привычка, которая может спасти путешествие. Они помогают при кражах, потерях и даже на простых проверках.

Читать полностью » Туристы и кражи: какие направления считаются небезопасными для кошелька сегодня в 9:03

Воры и туристы: города, где лучше дважды проверить карманы

Карманные кражи — бич популярных туристических направлений. Рассказываем, в каких странах и городах риск особенно высок и как себя защитить.

Читать полностью » Как защитить себя от кражи в путешествии: разделение денег сегодня в 8:00

Опыт путешественника: почему теперь я никогда не кладу паспорт и деньги вместе

После одной кражи я понял: хранить деньги и документы вместе — самая опасная ошибка туриста. Теперь у меня всегда запасной план.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи нашли античный квартал на площади Венеции во время работ на линии C метро
Авто и мото

Механики объяснили, почему водородная очистка не убирает застаревший нагар
Садоводство

Агрономы объяснили, чем опасен переизбыток удобрений для комнатных и садовых культур
Еда

Роскачество: салат с майонезом опасен в жару из-за риска заражения кишечной палочкой
Спорт и фитнес

Тренер посоветовала, как адаптировать нагрузку при летнем беге
Красота и здоровье

Исследование: рост спроса на готовую еду связан с изменением семейных традиций
Питомцы

Ветеринары рассказали, можно ли кормить кошек рыбой и чем это опасно
Красота и здоровье

Гречка, как суперфуд: откройте 4 уникальных свойства этой традиционной крупы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru