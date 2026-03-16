Брак в бетоне вышел боком: застройщик заплатит круглую сумму за испорченную машину екатеринбурженки

В Екатеринбурге завершилось судебное разбирательство между владельцем автомобиля Mercedes и строительной компанией. Инцидент произошел в августе 2023 года на улице 40-летия Комсомола, когда на припаркованную машину в многоуровневом паркинге начала капать агрессивная жидкость. В результате повреждения получили лакокрасочное покрытие и хромированные детали седана. Свердловский областной суд обязал застройщика выплатить автовладельцу около 270 тысяч рублей компенсации.

Причины и последствия повреждений

Автомобилист обнаружил проблему после сильных летних ливней. По его словам, с потолка паркинга на машину стекала неизвестная субстанция, оставляя стойкие следы на элементах кузова.

Специалисты пресс-службы Свердловского областного суда уточнили детали повреждений:

На перекрытиях паркинга истец заметил трещины и белые подтеки. Впоследствии выяснилось, что причиной стали сильные ливни, которые привели к намоканию конструкций. Лакокрасочное покрытие и хромированные элементы автомобиля были повреждены.

Стоимость восстановительного ремонта оценили в 143 тысячи рублей. Застройщик отказался урегулировать претензию в досудебном порядке, заявив, что водитель не предоставил убедительных доказательств вины строителей.

Разбирательство и экспертиза

После отказа компании автомобилист обратился в суд. Для установления истины потребовалось провести две независимые экспертизы, которые изучали состояние конструкций паркинга.

Исследование подтвердило наличие дефектов в постройке, которые привели к протечкам. Проблемы оказались системными и напрямую зависели от качества выполненных строительных работ и гидроизоляции.

Позиция истца о виновности компании подтвердилась документально. Суд пришел к выводу, что повреждения автомобиля стали прямым следствием недобросовестного отношения застройщика к герметичности перекрытий объекта.

Вердикт и обязательства компании

Судебное решение обязало застройщика выплатить автовладельцу расходы на ремонт в сумме 94,8 тысячи рублей, 30 тысяч рублей за игнорирование досудебной претензии и 10 тысяч рублей как компенсацию морального вреда. Дополнительно в сумму включили оплату услуг юристов, доведя общую выплату до 270 тысяч рублей.

На компанию также возложили обязательство по исправлению строительных недочетов в течение полугода. Областной суд постановил:

В частности, выполнить гидроизоляцию швов специальным герметиком и установить козырек из негорючих материалов над машино-местом истца согласно строительным нормам.

Застройщик пытался обжаловать вердикт в вышестоящей инстанции, но решение оставили без изменений. За каждый день просрочки выполнения предписанных работ с компании будут взыскивать по 150 рублей, а само постановление уже вступило в законную силу.