© unsplash.com by Priscilla Du Preez 🇨🇦 is licensed under Free to use under the Unsplash License
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:16

Ограничение звонков в Telegram и WhatsApp не стали оценивать в суде: разбирательство завершилось на старте

Таганский суд прекратил иск об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp

Таганский суд Москвы прекратил рассмотрение административного иска, в котором оспаривалось ограничение звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Почему суд остановил разбирательство

Как уточнили в пресс-службе, производство прекращено из-за отсутствия необходимых доказательств со стороны административного истца. В суде указали, что заявитель не представил подтверждений того, что вправе подавать иск в защиту прав владельцев информационных ресурсов Telegram и WhatsApp.

"Таганский районный суд города Москвы 29 декабря 2025 года прекратил производство по административному иску от Ларионова Константина Вячеславовича, действующего в своих интересах и интересах группы лиц (105 соистцов) к Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) и Министерству цифрового развития РФ о признании действий (бездействия) незаконными", — сообщили в пресс-службе суда.

При этом суд отдельно отметил, что заявитель не доказал наличие полномочий представлять интересы владельцев информационных ресурсов мессенджеров.

Когда стало известно о подаче заявления

Информация о поступлении иска в суд появилась 24 декабря. Тогда сообщалось, что заявление было зарегистрировано в Таганском суде Москвы и принято к рассмотрению.

