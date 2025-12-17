Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Слава
Слава
© commons.wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:28

Суд поставил точку — Слава открыла шампанское: история квартиры Долиной взорвалась эмоциями

История с квартирой Ларисы Долиной получила неожиданно эмоциональное продолжение после решения Верховного суда. Как сообщает издание StarHit, певица Слава публично отреагировала на вердикт, по которому право собственности на жильё осталось за Полиной Лурье.

Реакция артистки на решение суда

Слава опубликовала видеообращение, в котором открыто порадовалась исходу разбирательства. Исполнительница не скрывала эмоций и заявила, что считает решение суда победой справедливости и результатом общественной поддержки.

"Я сейчас нажрусь со всей страной, со всеми, кто поддерживал Лаурье и не поддерживал эту несправедливость. Ребята, девчата, мы просто молодцы. Мне кажется, мы приняли в этом реально огромное участие. Бухаем!" — улыбалась артистка.

По словам певицы, происходящее стало для неё личным переживанием, а финал судебной истории — поводом для облегчения.

Публикация в соцсетях и жёсткие формулировки

Позже Слава разместила развернутый пост, в котором вновь поздравила Полину Лурье и тех, кто, по её мнению, мог оказаться в похожей ситуации. Исполнительница упомянула так называемый "эффект Долиной", связанный с рисками сделок на рынке недвижимости.

"Ура! Справедливость есть! Боже, как я этому рада, какие ужасные мысли только не посещали меня эти последние дни перед судом! Неужели в моей родной любимой стране, в наше время возможен такой произвол?! Но нет. Ура! И мы сделали это вместе. Смелые и небезразличные!

Ну, не буду лукавить, у меня свой интерес тоже был! Но, главное, что мы победили! Ура! И не пишите мне, каково сейчас Ларисе. Мне по фигу! Нужно жалеть и понимать доброту и порядочность, а не сами знаете что", — написала исполнительница.

Эта публикация вызвала бурную реакцию подписчиков и стала одной из самых обсуждаемых в комментариях.

Поддержка аудитории и общественный резонанс

В комментариях пользователи поддержали позицию Славы и выразили радость по поводу судебного решения. Многие отметили, что общественный резонанс мог сыграть важную роль в развитии ситуации.

Поклонники писали, что без широкой огласки исход дела мог быть иным, а также желали певице удачи в решении собственных жилищных вопросов.

Последствия для рынка недвижимости

Скандал вокруг Ларисы Долиной, по данным StarHit, повлиял и на рынок недвижимости в целом. После этой истории сделки купли-продажи стали восприниматься как более рискованные.

Участились случаи, когда продавцы отказывались выселяться из проданных квартир, ссылаясь на мошеннические схемы. Это усилило тревожность как среди покупателей, так и среди собственников жилья, опасающихся судебных разбирательств.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

