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Российская фигуристка объяснила причину публикации видео о попытках суицида
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Зинина объяснила публикацию рассказа о попытках суицида стремлением к личностному росту

Российская фигуристка объяснила причину публикации видео о попытках суицида

17-летняя фигуристка Анастасия Зинина, мастер спорта по фигурному катанию, оказалась в центре внимания после того, как опубликовала в социальной сети сообщение о непростых жизненных испытаниях, выпавших на ее долю. В своем видеоролике она упомянула о трех попытках суицида и сексуальном насилии, с которыми ей пришлось столкнуться.

Однако вскоре после публикации видеоролика Анастасия удалила его, объяснив решение о публикации видеоролика стремлением к личностному росту и преодолению жизненных трудностей. Она подчеркнула, что видео было позитивным и не должно было вызывать негативных эмоций у зрителей.

Анастасия также выразила свое искреннее сожаление, что видео вызвало столь пессимистичную реакцию, и заявила, что в данный момент ее жизнь наполнена счастьем, она активно тренируется и готовится к новому сезону.

Зинина была членом сборной России по фигурному катанию в минувшем сезоне и выступала в одиночном катании. Она завоевала бронзу на Гран-при России, но в ходе выступления на Кубке Первого канала неудачно приземлилась с тройного лутца, получив травму.

Фото: Телеграм-канал TEAM_ZININA_OFFICiAL

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