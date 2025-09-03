Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

© commons.wikimedia.org by Pavel Leman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 0:42

Сажаем ягоды до заморозков: все секреты идеальной посадки смородины и крыжовника на Сахалине

Смородину и крыжовник в Сахалинской области рекомендуют сажать с середины сентября до начала октября

Осень на Сахалине — короткое "окно возможностей": становится светлее и суше, но первые заморозки в низинах возможны уже в начале октября, а к концу месяца средние температуры часто опускаются ниже +5 °C. Это подталкивает высаживать ягоды заранее и выбирать участки, защищённые от штормовых ветров, которые на остров приходят вместе с остатками циклонов и тайфунов в конце лета — начале осени.

Когда сажать

Ориентируйтесь не на календарь, а на погоду: днём стабильно +5…+12 °C, почва влажная (но не промёрзшая), до устойчивых морозов остаётся 3-4 недели. Для Сахалинской области это обычно середина сентября — самое начало октября, если не мешают затяжные дожди и ветра.

Место и подготовка

  • Солнце и укрытие от ветра. На открытых мысах и в прибрежной зоне ветры штормовой силы — нередкость; выбирайте "спину" строений/живых изгородей, ставьте временные экраны.
  • Дренаж. Крыжовник особенно не любит застой воды: уровень грунтовых вод должен быть не выше 1 м; на сырых местах делайте грядки-приподнятия.
  • Почва. Для обеих культур — окультуренный суглинок, ямы готовят заранее (за 1-2 недели), чтобы земля осела.

Схемы и глубина

  • Смородина. Между кустами — около 1,5 м, междурядья — 2-2,5 м.
  • Крыжовник. Между кустами — 1,5 м, междурядья — 2-2,5 м (куст раскидистый, требует проветривания).
  • Посадочная яма. Смородина: примерно 40-50 см глубиной и 50-60 см шириной; крыжовник: 50x50 см.
  • Ключевой приём для смородины. Высаживайте наклонно под 45° с заглублением шейки на 6-8 см - это стимулирует образование прикорневых побегов и надёжнее переживание зимы.

Пошаговый алгоритм посадки

  1. Заправьте яму. Смешайте верхний плодородный слой с перегноем и золой (или фосфорно-калийной смесью без избытка азота).
  2. Поставьте саженец. Смородину — наклонно, расправив корни; крыжовник — строго вертикально. Утрамбуйте землю, сформируйте "чашу" для полива.
  3. Полейте 1-2 вёдрами воды на куст (по кругу).
  4. Мульчируйте (щепа, кора, солома) слоем 5-7 см — это стабилизирует температуру почвы и влагу.
  5. Обрезка сразу после посадки.
    • Смородина: укоротите побеги, оставив по 3-4 почки на каждом.
    • Крыжовник: укоротите побеги до 4 почек (у слабых — до 2), чтобы перенаправить силы на корни.

Уход до зимы

  • Полив по погоде. Если октябрь сухой — поддерживайте равномерную влажность.
  • Ветро- и снегозадержание. На открытых местах установите колья/шпалеру, подвяжите молодые кусты, с подветренной стороны поставьте щиты; это актуально из-за осенних штормов.
  • Окучивание и мульча на зиму. После листопада слегка окучьте основание куста и обновите мульчу — это выравнивает перепады температур в почве Сахалинской области.

Болезни: что важно предупредить на Сахалине

В сыром и ветреном климате следите за проветриванием кроны и не загущайте посадки. Для крыжовника и чёрной смородины одним из наиболее вредоносных заболеваний считается мучнистая роса (сферотека); профилактика — правильная схема посадки, санитарная обрезка, аккуратное мульчирование, ранневесенние обработки по спящим почкам при необходимости.

Какие сорта брать

Чтобы повысить зимостойкость и устойчивость к болезням, ориентируйтесь на районированные для Сахалинской области сорта по Госреестру (питомники и каталоги прямо отмечают пригодность региона). Это уменьшит риск подмерзания и упростит уход.

Короткая памятка по срокам для Сахалинской области

  • Оптимально: середина сентября — начало октября, когда днём +5…+12 °C, до устойчивых морозов остаётся 3-4 недели.
  • Корректируйте под погоду: помните, что первые заморозки возможны уже в начале октября, а средняя октябрьская температура в Южно-Сахалинске лишь около +2 °C - затягивать нельзя.

Если следовать этим срокам и приёмам, смородина и крыжовник успеют укорениться до зимы и уверенно стартуют весной — даже с учётом сахалинских ветров и короткого безморозного периода.

