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Ирина Малова Опубликована сегодня в 11:35

Невозможное для соискателей: как избежать тысячи конкурентов

Резюме отправлено, а телефон молчит: необычный способ сокращает путь к работодателю

Для успешного трудоустройства соискателям необходимо отказаться от пассивного ожидания откликов и использовать инструменты личного брендинга, видеопрезентации и нетворкинг, убежден руководитель агентства по подбору персонала, кадровый эксперт Илья Варакин. В комментарии NewsInfo специалист подчеркнул, что в условиях зрелого рынка труда конкуренция на одну вакансию может достигать тысяч человек, что требует от кандидата максимально качественной "упаковки" своего опыта.

Ранее сообщалось, что при поиске нового места работы не стоит пренебрегать помощью знакомых, рекомендуется активно задействовать потенциал социальных сетей и специализированных нетворкинг-площадок.

По мнению Варакина, процесс поиска должен начинаться с глубокого анализа и оцифровки собственных достижений. Эксперт рекомендует перевести весь накопленный опыт на язык бизнеса, выделив экономический эффект и конкретные результаты деятельности. Эти данные могут стать основой для портфолио или личной страницы-визитки.

Важным этапом является прямая рассылка таких предложений не только в отделы кадров, но и потенциальным руководителям или коллегам в интересующих компаниях. При этом соискателям стоит учитывать, что искусственный интеллект все чаще используется для первичного отсева кандидатов по ключевым фразам.

Особое внимание эксперт советует уделить социальным сетям. Профили в цифровом пространстве должны работать на репутацию специалиста: от деловых фотографий до ссылок на профильные статьи, раскрывающие профессиональное мышление. В современных реалиях цифровые навыки становятся обязательным условием для создания сильного резюме. Еще одним эффективным инструментом эксперт назвал видеовизитку.

"Очень часто видеовизитка сокращает путь цепочек собеседования. Есть кандидат, я представляю его руководителю, сначала я должен позвонить ему, сделать с ним видеособеседование, потом направить руководителю звена, потом руководитель звена направляет главному руководителю. Если же у нас есть видео, где человек сам о себе рассказывает, то всех этих цепочек можно избежать и сразу всем разослать видео-рассказ о себе", — пояснил Варакин.

Эксперт добавил, что такой формат помогает сэкономить время обеих сторон и сразу назначить предметную встречу в офисе. Однако соискателям важно помнить, что на этапе оценки тестирование компетенций может оказаться важнее демонстрации прошлых работ. Еще один альтернативный путь — использование бирж удаленной работы, где через выполнение разовых заказов можно зарекомендовать себя перед крупным заказчиком и получить предложение о постоянном сотрудничестве.

"Еще один путь — через карьерных экспертов, потому что у каждого из нас есть запас постоянных клиентов. Когда к нам обращаются и просят что-то подсказать, помочь, мы берем резюме и рассылаем всем профильным компаниям, которым человек может быть интересен. Эта рассылка бесплатна, она является как бы рукой помощи рынка", — рассказал специалист.

Варакин отметил, что отказы и отсутствие просмотров резюме на крупных агрегаторах являются нормой для современного рынка. Специалистам приходится учитывать даже технические нюансы, ведь корректный формат файла документа влияет на его сохранность в базе рекрутера. Если же обратной связи долго нет, не стоит отчаиваться — часто стандартная фраза о звонке не означает окончательный отказ.

Подводя итог, эксперт подчеркнул, что для каждой профессии существует свой оптимальный сценарий поиска. Главное — определить точки контакта между результатом труда и потребностью заказчика, после чего выстраивать индивидуальную цепочку встреч.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов, управленец муниципального уровня Андрей Власов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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