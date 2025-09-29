Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Осенний картофельный участок
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 20:33

От гектаров к уюту: почему россияне меняют формат загородной жизни

Артур Терисаян: загородная жизнь стала осознанным выбором, а не временной мерой

Пять лет назад переезд за город был для многих вынужденным шагом: это помогало сократить контакты, снизить тревогу и переждать нестабильное время. Сегодня ситуация изменилась кардинально. Жизнь вне мегаполиса превратилась из временной меры в осознанный выбор и стиль жизни, рассказывает эксперт рынка, инвестор Monavie Residences & Rivers Артур Терисаян.

От роскоши к практичности

По словам эксперта, покупатели больше не гонятся за показной роскошью. В приоритете — комфорт, уют и спокойствие, которых не хватает в шуме и спешке больших городов. Минимализм стал главным трендом: простые линии в архитектуре, функциональная планировка и экологичные материалы в отделке.

"Пять лет назад клиенты в первую очередь смотрели на метраж и размер участка. Сегодня акценты сместились: важнее удобство и простота ухода за домом. Даже семьи с двумя детьми все чаще выбирают площади 300-400 квадратных метров — этого хватает для полноценной жизни", — отметил Терисаян.

Участки: меньше, но удобнее

Если раньше ценились гектары земли, то теперь спрос сместился в сторону компактных участков. Покупателям достаточно пространства для бассейна, зоны отдыха и парковки. Остальные потребности закрывает инфраструктура посёлка: детские площадки, магазины, спортивные комплексы, кафе и зоны для прогулок.

Безопасность как стандарт

Первое, на что обращают внимание потенциальные владельцы загородных домов, — это безопасность. Закрытые территории, видеонаблюдение и службы быстрого реагирования стали обязательной нормой.

"Без этих условий мало кто решается на покупку загородного дома", — подчеркнул эксперт.

Новый уровень сервиса

Если в начале 2020-х услуги по уходу за участком или уборке дома воспринимались как приятный бонус, то теперь они стали привычным элементом жизни. Жителям больше не нужно самим косить газон или чистить дорожки: специализированные сервисы берут эти заботы на себя, позволяя людям сосредоточиться на отдыхе и семье.

Загородная недвижимость как инвестиция

По данным ЦИАН, в среднем по России стоимость домов в начале 2025 года выросла на 6%, а в Подмосковье — более чем на 17%. Это говорит о том, что загородная недвижимость сохраняет инвестиционную привлекательность.

Рост цен объясняется благоустроенностью территорий, появлением новых общественных пространств и удобным расположением коттеджных посёлков.

Сравнение: вчера и сегодня

Критерий 2020-е (ранний этап) 2025 год
Подход к выбору метраж и размер участка удобство и простота ухода
Участки большие, до гектаров компактные, с зоной отдыха и парковкой
Архитектура элементы роскоши минимализм, экологичность
Безопасность желательная опция обязательное условие
Сервис бонус часть повседневной жизни

Советы шаг за шагом

  1. При выборе загородного дома оцените не только сам объект, но и инфраструктуру посёлка.

  2. Обратите внимание на системы безопасности: камеры, КПП, охрану.

  3. Рассчитайте площадь дома исходя из реальных потребностей семьи.

  4. Уточните доступные сервисы по уходу за участком и домом.

  5. Сравните динамику цен в регионе, если рассматриваете покупку как инвестицию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Выбор слишком большого участка → высокие расходы на обслуживание → компактный участок с готовой инфраструктурой.

  • Игнорирование сервисных услуг → потеря времени и сил на бытовые задачи → подключение профессионального обслуживания.

  • Экономия на системах безопасности → высокий риск и стресс → покупка дома в закрытом посёлке с охраной.

А что если…

Если городская инфраструктура будет активно развиваться в пригородах, загородные посёлки могут стать полноценной альтернативой мегаполисам. Работа из дома и гибкие графики только усиливают этот тренд.

FAQ

Какой оптимальный метраж дома для семьи?
По мнению экспертов, достаточно 300-400 м² — этого хватает для удобной жизни даже с двумя детьми.

Нужен ли большой участок?
Нет, достаточно места для отдыха и парковки, остальное обеспечивает инфраструктура.

Стоит ли рассматривать загородный дом как инвестицию?
Да, цены продолжают расти: в среднем по России на 6%, в Подмосковье — более чем на 17% за год.

