От гектаров к уюту: почему россияне меняют формат загородной жизни

Пять лет назад переезд за город был для многих вынужденным шагом: это помогало сократить контакты, снизить тревогу и переждать нестабильное время. Сегодня ситуация изменилась кардинально. Жизнь вне мегаполиса превратилась из временной меры в осознанный выбор и стиль жизни, рассказывает эксперт рынка, инвестор Monavie Residences & Rivers Артур Терисаян.

От роскоши к практичности

По словам эксперта, покупатели больше не гонятся за показной роскошью. В приоритете — комфорт, уют и спокойствие, которых не хватает в шуме и спешке больших городов. Минимализм стал главным трендом: простые линии в архитектуре, функциональная планировка и экологичные материалы в отделке.

"Пять лет назад клиенты в первую очередь смотрели на метраж и размер участка. Сегодня акценты сместились: важнее удобство и простота ухода за домом. Даже семьи с двумя детьми все чаще выбирают площади 300-400 квадратных метров — этого хватает для полноценной жизни", — отметил Терисаян.

Участки: меньше, но удобнее

Если раньше ценились гектары земли, то теперь спрос сместился в сторону компактных участков. Покупателям достаточно пространства для бассейна, зоны отдыха и парковки. Остальные потребности закрывает инфраструктура посёлка: детские площадки, магазины, спортивные комплексы, кафе и зоны для прогулок.

Безопасность как стандарт

Первое, на что обращают внимание потенциальные владельцы загородных домов, — это безопасность. Закрытые территории, видеонаблюдение и службы быстрого реагирования стали обязательной нормой.

"Без этих условий мало кто решается на покупку загородного дома", — подчеркнул эксперт.

Новый уровень сервиса

Если в начале 2020-х услуги по уходу за участком или уборке дома воспринимались как приятный бонус, то теперь они стали привычным элементом жизни. Жителям больше не нужно самим косить газон или чистить дорожки: специализированные сервисы берут эти заботы на себя, позволяя людям сосредоточиться на отдыхе и семье.

Загородная недвижимость как инвестиция

По данным ЦИАН, в среднем по России стоимость домов в начале 2025 года выросла на 6%, а в Подмосковье — более чем на 17%. Это говорит о том, что загородная недвижимость сохраняет инвестиционную привлекательность.

Рост цен объясняется благоустроенностью территорий, появлением новых общественных пространств и удобным расположением коттеджных посёлков.

Сравнение: вчера и сегодня