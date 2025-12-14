Новый год — новые тарифы: электрички в Подмосковье прибавят в цене

Рост тарифов на пригородные перевозки в Подмосковье затронет пассажиров сразу после новогодних праздников и станет продолжением общего подорожания проезда в регионе. Новые расценки на билеты в электричках вступят в силу уже в начале января 2026 года.

Об изменениях стало известно из материалов, опубликованных Комитетом по тарифам и ценам Правительства Московской области, где представлены обновлённые параметры стоимости проезда в общественном транспорте региона.

Новые тарифы на разовые поездки

Согласно утверждённым данным, со 2 января 2026 года стоимость проезда в электропоездах в пределах одной тарифной зоны составит 61 рубль. За каждую последующую зону пассажирам придётся доплачивать ещё 39 рублей.

Для сравнения, в настоящее время поездка в одной зоне обходится в 48 рублей, а дополнительная зона стоит 35 рублей. Таким образом, базовый тариф вырастет сразу на 13 рублей, а стоимость проезда на более длинные расстояния увеличится пропорционально числу зон.

Подорожание абонементов

Изменения коснутся и тех, кто регулярно пользуется электричками. Абонемент в пригородной зоне сроком на один месяц подорожает с 3750 до 4450 рублей. Рост стоимости составит почти 700 рублей, что эквивалентно увеличению цены примерно на 20 процентов.

Для ежедневных пассажиров такое подорожание станет наиболее ощутимым. Абонементы традиционно выбирают жители Подмосковья, совершающие регулярные поездки на работу или учёбу в пределах региона и в сторону Москвы.

Контекст транспортных изменений

Повышение тарифов в электропоездах происходит на фоне более широких изменений в транспортной системе Подмосковья. Ранее власти региона уже сообщали, что с 1 января 2026 года вырастет стоимость проезда в автобусах. Таким образом, начало года ознаменуется одновременным пересмотром цен сразу на несколько видов общественного транспорта.

Опубликованные Комитетом по тарифам данные подтверждают, что индексация затронет как разовые поездки, так и долгосрочные проездные, что потребует от пассажиров пересмотра привычных расходов на дорогу.