© commons.wikimedia.org by Alexxx1979 is licensed under CC BY-SA 3.0
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:41

Поездка к морю стала дороже — пассажиры заметили это не сразу

Тарифы на пригородные поезда в сторону Краснодара увеличиваются

Рост тарифов на пригородные электропоезда в Краснодарском крае напрямую затронет пассажиров популярных направлений — от побережья до краевого центра. Изменения уже отразились в стоимости проезда и стали заметны для тех, кто регулярно пользуется электричками. Об этом сообщает издание "Туапсинские вести", опубликовавшее обновлённые данные по тарифам.

Подорожание на участке Туапсе — Адлер

На черноморском направлении выросла стоимость проезда на участке Туапсе — Адлер. Теперь за каждые 10 километров пути пассажирам придётся платить 56 рублей вместо прежних 51 рубля. Изменение тарифа привело к увеличению итоговой цены билетов до курортных городов.

Так, стоимость полного билета до Сочи выросла с 408 до 448 рублей. Проезд до Адлера также подорожал — с 561 до 616 рублей. Таким образом, поездка по одному из самых востребованных маршрутов региона стала ощутимо дороже, особенно для тех, кто пользуется электричками регулярно.

Изменения на направлениях вглубь края

Повышение тарифов коснулось и маршрутов в сторону Краснодара и Белореченской. На этих направлениях стоимость проезда за каждые 10 километров увеличилась с 35 до 38 рублей. Несмотря на более низкий тариф по сравнению с прибрежной зоной, итоговая цена билета также выросла.

Полный билет на пригородную электричку до станции Белореченская теперь стоит 494 рубля вместо прежних 455 рублей. Поездка до Краснодара обойдётся пассажирам в 570 рублей, тогда как ранее стоимость составляла 525 рублей. Для жителей края, совершающих поездки между районами, эти изменения означают дополнительную нагрузку на транспортные расходы.

О каких поездах идёт речь

Важно учитывать, что указанные тарифы распространяются именно на пригородные электропоезда. Они касаются стандартных электричек, обслуживающих региональные маршруты и используемых как для ежедневных поездок, так и для поездок выходного дня.

Билеты на скоростные поезда "Ласточка" в расчёт не входят и стоят дороже. Их стоимость формируется по отдельным тарифам, поэтому пассажирам рекомендуется заранее уточнять цену проезда при покупке билетов.

Что это значит для пассажиров

Повышение тарифов делает особенно актуальным выбор маршрута и типа поезда. Для части пассажиров стандартные электрички по-прежнему остаются более доступным вариантом по сравнению с скоростными составами, несмотря на рост цен.

При планировании поездок специалисты советуют заранее проверять актуальные тарифы и учитывать, что стоимость проезда может существенно отличаться в зависимости от направления и протяжённости маршрута.

