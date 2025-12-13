Курорт сменил профиль: фейхоа и хурма тихо превращают Сочи в фруктовую столицу

Сезон сбора субтропических фруктов в Сочи подходит к концу, и в этом году местные аграрии зафиксировали почти рекордный результат — около 100 тонн фейхоа и хурмы отправятся на рынки курорта. Несмотря на то что такие культуры до сих пор считаются для региона нишевыми, они все увереннее занимают свое место в аграрной экономике города. Об этом сообщили в администрации Сочи, информацию также опубликовал официальный телеграм-канал мэрии курорта.

Итоги урожая и масштабы посадок

В администрации Сочи уточнили, что общая площадь садов, где выращиваются фейхоа и хурма, превышает 70 гектаров. Для курорта это значительные показатели, особенно с учетом того, что субтропическое садоводство долгое время оставалось вспомогательным направлением местного сельского хозяйства. В 2025 году погодные условия позволили аграриям собрать стабильный и качественный урожай без существенных потерь.

Собранные фрукты в основном поступают на местные рынки. По словам представителей мэрии, мягкий климат Черноморского побережья позволяет выращивать фейхоа и хурму без применения агрессивной химии. Это делает продукцию востребованной у жителей и гостей курорта, ориентированных на экологически чистые продукты.

Климат как ключевое преимущество

Субтропический климат Сочи остается главным фактором, обеспечивающим успешное развитие этого направления. Теплая зима, продолжительный вегетационный период и достаточное количество влаги создают условия, при которых экзотические для России культуры чувствуют себя стабильно. В мэрии подчеркивают, что именно климат позволяет получать урожай высокого качества при минимальном вмешательстве в природные процессы.

Благодаря этому сочинские фрукты отличаются не только вкусом, но и стабильными объемами поставок. Для региона это важно в условиях растущего интереса к локальной продукции и сокращения логистических цепочек.

Развитие субтропического земледелия

Фермеры курорта продолжают расширять площади под фейхоа и хурму. Каждый год закладываются новые плантации, а в специализированных питомниках проходят испытания перспективные сорта. Такая работа позволяет адаптировать культуры к местным условиям и повышать урожайность без резкого увеличения затрат.

В администрации Сочи отмечают, что развитие субтропического земледелия помогает городу укреплять не только туристический, но и аграрный потенциал. Регион постепенно формирует репутацию одного из центров производства редких для России фруктов, сочетая курортную экономику с современным сельским хозяйством.