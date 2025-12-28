Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Деньги
Деньги
© pixabay.com by Evgeny is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Экономика
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:34

Стабильность вместо роста платежей: как новые субсидии защитят аграриев от дорогих кредитов

Правительство выделило 5 млрд рублей на льготные кредиты аграриям — Мишустин

Правительство расширяет поддержку аграрного сектора на фоне высокой потребности в доступных кредитных ресурсах: на программу льготных займов для сельхозпроизводителей дополнительно направят 5 млрд рублей. Об этом сообщает РБК: соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, а средства выделят из резервного фонда правительства.

Дополнительные 5 млрд рублей и смысл решения

Допфинансирование направлено на сохранение льготной ставки по уже выданным кредитам — как инвестиционным, так и краткосрочным. Речь идет о займах, которые аграрии используют для производства и переработки сельхозпродукции. В условиях, когда стоимость заемных средств напрямую влияет на себестоимость продукции и возможности расширения производства, такая поддержка позволяет сектору удерживать устойчивость.

В документе подчеркивается, что деньги будут выделены из резервного фонда правительства. Власти ожидают, что принятое решение позволит сельхозпроизводителям высвободить оборотные средства и направить их на выпуск дополнительных объемов продукции. Таким образом, речь идет не только о поддержке текущих обязательств, но и о создании условий для наращивания производства.

Как финансировалась программа в 2025 году

По данным, приведенным в материале, в течение 2025 года общая сумма субсидирования по программе льготного кредитования составила 41,7 млрд рублей. Эти средства обеспечивали возможность сохранять процентные ставки по кредитам на приемлемом уровне. Льготные займы считаются одним из ключевых инструментов поддержки сельского хозяйства, поскольку они помогают аграриям планировать инвестиции и не замораживать оборотный капитал.

Дополнительные 5 млрд рублей фактически усиливают уже действующий механизм. В первую очередь это важно для тех хозяйств, которые взяли кредиты ранее и рассчитывали на стабильность условий финансирования. Сохранение льготной ставки позволяет избежать резкого роста платежей и снижает риски остановки проектов в производстве и переработке.

Прогнозы Минсельхоза по экспорту и урожаю

На фоне кредитной поддержки власти также фиксируют ожидания по результатам агросектора. Как отмечается, Минсельхоз прогнозирует, что в 2025 году российский агропромышленный комплекс может экспортировать продукцию на $40 млрд. Эти оценки показывают, что отрасль рассматривается не только как внутренняя опора продовольственной безопасности, но и как важный источник валютной выручки.

Ведомство также ожидает высокий урожай зерна: сбор в чистом весе может превысить 137 млн тонн. При этом в бункерном весе уже было собрано 148 млн тонн. Эти показатели формируют основу для экспортных планов и, одновременно, усиливают потребность в доступных кредитах — особенно на этапах хранения, переработки и логистики.

Почему льготные кредиты остаются ключевым инструментом

Субсидирование ставок позволяет аграриям направлять ресурсы на производство, а не на обслуживание дорогих кредитов. В условиях, когда отрасль зависит от сезонности, закупок техники, топлива и сырья, наличие оборотных средств становится критическим. Именно поэтому решение о выделении дополнительных 5 млрд рублей подается как мера, позволяющая не снижать темпы и поддерживать инвестиционные планы.

Допфинансирование дополняет общий объем субсидий 2025 года и показывает, что программа остается приоритетной. Власти рассчитывают, что льготные ставки помогут предприятиям сохранить устойчивость, а также увеличить выпуск продукции, что важно на фоне прогнозов по урожаю и экспортным поставкам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Возвращение России в мировую экономику может пройти быстрыми темпами — депутат Светлана Журова вчера в 4:31
Санкции как временный разрыв: какие отрасли первыми потянутся к восстановлению сотрудничества

В Госдуме допустили, что после завершения конфликта Россия может быстро восстановить экономические связи благодаря взаимной выгоде сотрудничества.

Читать полностью » Праздничные расходы не должны подрывать стабильность — финсоветник Карпычева 26.12.2025 в 15:37
Праздник закончится, а счёт останется: когда перерасход становится ошибкой

Новогодний перерасход не всегда ошибка. Финансовый советник объясняет, когда праздничные траты допустимы и как не навредить бюджету.

Читать полностью » Биржевые цены на бензин снизились, дизель подорожал за неделю — ТАСС 26.12.2025 в 14:30
Бензин сдал назад, дизель пошёл в разгон: топливный рынок сыграл в разные стороны

Биржевые цены на бензин по итогам недели снизились, тогда как дизельное топливо всех марок продолжило дорожать.

Читать полностью » Доля кредитов с плавающей ставкой в 2025 году выросла до 75% — Анатолий Попов 26.12.2025 в 5:44
Проценты решили пожить своей жизнью: рынок массово перешёл на плавающие ставки

В 2025 году кредиты с плавающей ставкой заняли рекордную долю — банки связывают это с ожиданиями снижения ключевой ставки.

Читать полностью » Аналитики спрогнозировали ослабление рубля до 94 за доллар в 2026 году — ЕАБР 26.12.2025 в 3:54
Привычная опора исчезает: почему рублю становится всё сложнее удерживать позиции

Аналитики прогнозируют ослабление рубля на фоне снижения цен на нефть, ставок ЦБ и сокращения валютных продаж.

Читать полностью » Запрет на ввоз российской продукции на Украину сохранён до 31 декабря 2026 года — кабмин 25.12.2025 в 22:41
Украина определилась с торговлей с Россией — решение оказалось без компромиссов

Кабмин Украины продлил до конца 2026 года запрет на импорт российских товаров, сохранив ограничения на продукты и промышленную продукцию.

Читать полностью » Фишинговые сайты воруют деньги при онлайн-оплате — эксперт Ульянов 25.12.2025 в 19:09
Один клик — и счёт пустеет: как поддельные сайты крадут средства при оплате

Онлайн-оплата может привести к мгновенной потере денег. Эксперт объясняет, какие ошибки чаще всего совершают пользователи и как защитить свои средства.

Читать полностью » В условиях стресса экономия перестаёт работать — финансовый консультант Никитина 25.12.2025 в 19:05
Стресс съедает деньги незаметно: почему в нестабильные времена люди перестают экономить

В условиях нестабильности люди тратят деньги неразумно и по привычке. Эксперт объясняет, почему экономия "выключается" и где кроются главные риски.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Зарплату рабочим УАЗа проиндексировали на 10 процентов — Ширинов
Авто и мото
На Lada Vesta установили шестиступенчатую АКПП Aisin TF-70SC — RG Technologies
ДФО
Метель оставила 5,5 тысяч жителей Камчатки без электричества — 360
Происшествия
В Нигерии мужчина погиб после интимной близости с несколькими женами — Dailypost.ng
Туризм
Россияне чаще бронируют отели за рубежом на новогодние каникулы — Островок
Происшествия
В Испании трое мужчин ворвались к победителю лотереи и пытали его — Mirror.
Красота и здоровье
Долгожительница пережила рак груди в возрасте 99 лет — Kent Online
Мир
Вход в токийский зоопарк закрыли после побега волка из вольера — Kyodo
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet