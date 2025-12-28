Стабильность вместо роста платежей: как новые субсидии защитят аграриев от дорогих кредитов

Правительство расширяет поддержку аграрного сектора на фоне высокой потребности в доступных кредитных ресурсах: на программу льготных займов для сельхозпроизводителей дополнительно направят 5 млрд рублей. Об этом сообщает РБК: соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, а средства выделят из резервного фонда правительства.

Дополнительные 5 млрд рублей и смысл решения

Допфинансирование направлено на сохранение льготной ставки по уже выданным кредитам — как инвестиционным, так и краткосрочным. Речь идет о займах, которые аграрии используют для производства и переработки сельхозпродукции. В условиях, когда стоимость заемных средств напрямую влияет на себестоимость продукции и возможности расширения производства, такая поддержка позволяет сектору удерживать устойчивость.

В документе подчеркивается, что деньги будут выделены из резервного фонда правительства. Власти ожидают, что принятое решение позволит сельхозпроизводителям высвободить оборотные средства и направить их на выпуск дополнительных объемов продукции. Таким образом, речь идет не только о поддержке текущих обязательств, но и о создании условий для наращивания производства.

Как финансировалась программа в 2025 году

По данным, приведенным в материале, в течение 2025 года общая сумма субсидирования по программе льготного кредитования составила 41,7 млрд рублей. Эти средства обеспечивали возможность сохранять процентные ставки по кредитам на приемлемом уровне. Льготные займы считаются одним из ключевых инструментов поддержки сельского хозяйства, поскольку они помогают аграриям планировать инвестиции и не замораживать оборотный капитал.

Дополнительные 5 млрд рублей фактически усиливают уже действующий механизм. В первую очередь это важно для тех хозяйств, которые взяли кредиты ранее и рассчитывали на стабильность условий финансирования. Сохранение льготной ставки позволяет избежать резкого роста платежей и снижает риски остановки проектов в производстве и переработке.

Прогнозы Минсельхоза по экспорту и урожаю

На фоне кредитной поддержки власти также фиксируют ожидания по результатам агросектора. Как отмечается, Минсельхоз прогнозирует, что в 2025 году российский агропромышленный комплекс может экспортировать продукцию на $40 млрд. Эти оценки показывают, что отрасль рассматривается не только как внутренняя опора продовольственной безопасности, но и как важный источник валютной выручки.

Ведомство также ожидает высокий урожай зерна: сбор в чистом весе может превысить 137 млн тонн. При этом в бункерном весе уже было собрано 148 млн тонн. Эти показатели формируют основу для экспортных планов и, одновременно, усиливают потребность в доступных кредитах — особенно на этапах хранения, переработки и логистики.

Почему льготные кредиты остаются ключевым инструментом

Субсидирование ставок позволяет аграриям направлять ресурсы на производство, а не на обслуживание дорогих кредитов. В условиях, когда отрасль зависит от сезонности, закупок техники, топлива и сырья, наличие оборотных средств становится критическим. Именно поэтому решение о выделении дополнительных 5 млрд рублей подается как мера, позволяющая не снижать темпы и поддерживать инвестиционные планы.

Допфинансирование дополняет общий объем субсидий 2025 года и показывает, что программа остается приоритетной. Власти рассчитывают, что льготные ставки помогут предприятиям сохранить устойчивость, а также увеличить выпуск продукции, что важно на фоне прогнозов по урожаю и экспортным поставкам.