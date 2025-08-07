Chery рванул вперёд — но не из-за машин: что на самом деле стояло за лидерством в июле

В российской автомобильной рознице наметился неожиданный поворот: Chery, китайский бренд, давно закрепившийся на отечественном рынке, в июле 2025 года впервые в этом году занял первое место среди всех иностранных производителей. Продано — 13 502 автомобиля. Это 5,1% от общего объема продаж за месяц. Впечатляющий рывок, позволивший обойти даже ближайшего конкурента Haval, у которого на 385 машин меньше.

Что же помогло бренду достичь такого результата? Дилеры и эксперты называют сразу несколько причин — от грамотной ценовой политики до практически беспроцентных автокредитов.

Кредит почти под ноль: финансовая подушка для покупателя

Ключевой драйвер продаж — программа субсидированного автокредита с минимальной ставкой в 0,01%. Это предложение стало особенно привлекательным на фоне общего роста стоимости займов в стране. Клиенты, которые откладывали покупку, в июле массово вернулись в автосалоны, увидев в акции реальную выгоду.

Именно эта кредитная программа, по словам представителей пресс-службы ГК "АвтоСпецЦентр", стала решающим фактором в июльском успехе бренда. Однако не единственным.

Конкурентная цена и мощная дистрибуция

Эксперты подчеркивают: автомобили Chery стоят дешевле, чем большинство конкурентов в том же классе. Это особенно заметно в сегментах кроссоверов, где Tiggo 4 и Tiggo 7L пользуются высоким спросом. Причём дело не только в цене, но и в том, что машины с нужной комплектацией реально найти в наличии, чего нельзя сказать о ряде других брендов.

Роман Слуцкий, генеральный директор группы компаний "Аларм-Моторс", объясняет успех Chery системной работой дистрибьютора. Регулярный анализ продаж и оперативное усиление кредитных программ под конкретные модели позволили быстро реагировать на изменения спроса.

"Когда становится ясно, что определённая модель начинает "выстреливать", бренд усиливает предложения именно по ней. Это даёт мгновенный прирост в продажах", — говорит Слуцкий.

Дилерская сеть как точка опоры

Ещё один немаловажный фактор — широкая и активно работающая дилерская сеть. Сегодня Chery представлен практически во всех крупных городах России, и не просто представлен, а продвигается с упором на доступность и сервис. Продавцы активно обучаются, салоны оборудуются под бренд, а маркетинговая поддержка ощущается даже в небольших автосалонах.

По данным "Автостата", в июле среди иностранных брендов Chery не только вырвался в лидеры по продажам, но и продемонстрировал устойчивый рост в сравнении с предыдущими месяцами.

Взлет или временный эффект?

Несмотря на уверенное лидерство в июле, далеко не все дилеры уверены, что Chery сохранит такие позиции до конца года. По мнению Романа Слуцкого, Chery, вероятно, не ставит себе задачу доминировать на рынке. Это связано с тем, что на смену текущим моделям постепенно приходят новые разработки бренда Tenet — марки, которая позиционируется как технологически более продвинутая и премиальная.